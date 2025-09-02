В Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла

В Азербайджане 3 сентября в Баку будет 36, а в районах - 38 градусов тепла.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Юго-восточный ветер к вечеру сменится на умеренный северо-западный, передает 1news.az.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днём - 31-36 градусов тепла. Атмосферное давление будет 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-75%, днём - 30-35%.

В районах Азербайджана погода преимущественно будет без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, гроза, град, а ночью и утром в отдельных местах - туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 18-23, днём - 33-38, в горах ночью - 13-18, днём - 20-25 градусов тепла.