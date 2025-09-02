Рютте: Новые ракеты РФ угрожают всей Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил союзников Альянса, что даже страны, которые не граничат непосредственно с Россией, находятся под угрозой из-за новейших российских ракетных технологий.

Как передает РБК-Украина, об этом Рютте заявил во время пресс-конференции в Люксембурге.

Как подчеркнул генсек НАТО, угроза со стороны россиян растет с каждым днем.

«Не будем наивными относительно этого. Это может когда-то касаться также Люксембурга и моей страны, Нидерландов. Сейчас мы все в безопасности, мы думаем, что мы далеко от России, но мы очень близко, в частности в контексте новейших российских ракетных технологий. Разница сейчас между Литвой и Люксембургом, Гаагой или Мадридом составляет от пяти до десяти минут — именно столько времени нужно ракете, чтобы достичь этих частей Европы», — отметил Рютте.

Он подчеркнул, что угроза касается всех членов Альянса, независимо от их расположения, и подтвердил приверженность США интересам НАТО.

«Для безопасных Соединенных Штатов нужна безопасная Атлантика, безопасная Европа и безопасная Арктика, иначе под угрозой окажутся сами США», — добавил он.