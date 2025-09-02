Посол Азербайджана встретился с министром промышленности и торговли Королевства Марокко

2 сентября 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самедов провел встречу с министром промышленности и торговли Королевства Марокко г-ном Рьядом Меззуром.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Марокко, в частности, возможности расширения связей в промышленной и торговой сферах. В этой связи была отмечена важность последнего заседания совместной азербайджано-марокканской межправительственной комиссии, состоявшегося в Рабате в 2023 году.

Стороны также высоко оценили благоприятные условия, созданные вступившим в силу в августе 2024 года безвизовым режимом для развития экономического сотрудничества в целом, помимо туристической сферы, между двумя странами, и обменялись мнениями о плане мер, которые обеспечат практические шаги в этом направлении.

На встрече был подчеркнут имеющийся широкий потенциал для взаимных инвестиций, а одной из главных тем обсуждения стали возможности укрепления экономического сотрудничества и дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы.