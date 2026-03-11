Джейхун Байрамов обсудил с представителем ООН растущую напряженность на Ближнем Востоке - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспан, которая находится с визитом в стране для участия в Глобальном Бакинском форуме.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены различные аспекты и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Организацией Объединенных Наций, а также региональные и международные вопросы, ситуация на Ближнем Востоке и влияние войны на мировую экономику и торговлю. Состоялся обмен мнениями о реализуемых Азербайджаном инициативах в сфере глобальной и региональной энергетической безопасности, торговли, инвестиций, устойчивого развития, экономической диверсификации, коммуникаций и транспорта.

Джейхун Байрамов проинформировал о проводимой политике по расширению региональных и глобальных торговых связей Азербайджана, развитию транспортно-логистических возможностей, реализации энергетических проектов, а также развитию международных торговых маршрутов. В этом контексте была отмечена важность укрепления роли страны как транзитного и логистического центра, а также развития сотрудничества в рамках Среднего коридора.

Стороны также рассмотрели последствия растущей напряженности и войны на Ближнем Востоке и выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.