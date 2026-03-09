 Из Азербайджана в Армению отправлен очередной поезд с российским зерном - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Из Азербайджана в Армению отправлен очередной поезд с российским зерном - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:12 - Сегодня
Сегодня с железнодорожной станции Биляджары был отправлен грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, перевозимым в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Как сообщает Trend, общий вес зерна, отправленного в Армению, составляет 488 тонн.

Так, на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан уже отправлено более 21 тысячи тонн зерна (302 вагона), а также 610 тонн удобрений (9 вагонов).

Так, далее поезд проследует через станцию "Бёюк Кясик" в Грузию, откуда направится в направлении Армении.

09:15

Сегодня с железнодорожной станции Баладжары отправится грузовой поезд с российским зерном, следующий в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, поезд состоит из семи вагонов, общий вес перевозимого зерна составляет 488 тонн.

Далее состав проследует через станцию Бёюк-Кясик, после чего пересечет границу с Грузией и продолжит путь в направлении Армении.

Отметим, что предыдущая подобная перевозка была осуществлена 4 февраля. Тогда через территорию Азербайджана в Армению был отправлен поезд из восьми вагонов с 560 тоннами российского зерна.

Из Азербайджана в Армению отправлен очередной поезд с российским зерном - ОБНОВЛЕНО

