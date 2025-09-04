Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО
Информация о задержании заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и других лиц не соответствует действительности.
Об этом сообщили источники Tengrinews.kz.
«По информации наших источников, новость о задержании является фейковой. Редакция Tengrinews.kz запросила официальную информацию в Министерстве иностранных дел», - пишет издание.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и высокопоставленных сотрудников КНБ.
Министр культуры и информации Аида Балаева опубликовала в Facebook пост, в котором назвала данную информацию неподтверждённой.
"В погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой. Призываю коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, а также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность", - написала она.
13:28
В Казахстане задержаны министр иностранных дел страны Мурат Нуртлеу, бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Orda.kz.
Данную информацию подтвердили изданию источники в правоохранительных органах.
Нуртлеу схватили у него дома, накануне он вернулся из саммита ШОС в Китае. Прошли обыски и у министра, и у Гаджиева.