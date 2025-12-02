Главу азербайджанской общины Екатеринбурга подозревают в присвоении

Глава азербайджанской общины Екатеринбурга Видади Мустафаева подозревается в присвоении земельных участков уральского «Агропродукта».

Об этом сообщает Baza.

По версии следствия, в 2018 году Мустафаев заключил с организацией «Агропродукт» договор займа на четыре миллиона рублей, однако выплатить долг фирма не смогла. Тогда же Мустафаев в счет оплаты изъял участки организации по подложным документам.

При этом кадастровая стоимость участков в шесть раз превысила сумму займа.

Напомним, что Мустафаев был задержан силовиками вчера вечером.