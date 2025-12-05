Дорожная полиция: Дождь и туман требуют максимального внимания и ответственности на дорогах

Наблюдаемая в настоящее время на территории республики дождливая и туманная погода требует повышенного внимания и ответственности на дорогах.

Скользкое дорожное покрытие, ограничение видимости и увеличение тормозного пути в таких погодных условиях создают дополнительные сложности как для водителей, так и для пешеходов.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям с призывом двигаться осторожно, снижать скоростной режим, увеличивать дистанцию и проверять техническое состояние автомобиля, особенно осветительные приборы и стеклоочистители, в соответствии с погодными и дорожными условиями, передает 1news.az.

«В то же время, пешеходы также должны быть более внимательными в такую погоду, использовать только установленные переходы, двигаться по тротуарам и по возможности отдавать предпочтение одежде светлых тонов или одежде со светоотражающими элементами. Это обеспечивает их более раннюю заметность на дороге и безопасное движение. Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз призывает участников движения быть осторожными, соблюдать правила и выбирать безопасность на каждом шагу», - говорится в сообщении.