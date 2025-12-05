Азербайджанская нефть подешевела
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,04 доллара США, или 0,06% и составила 66,50 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,03 доллара США, или 0,05%, и составила 64,51 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,4 доллара США, или 2,5% и составила 39,86 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,05 доллара США или 0,08% и составила 64,36 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год заложена на уровне 70 долларов.