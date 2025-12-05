 Азербайджанская нефть подешевела | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Азербайджанская нефть подешевела

First News Media10:07 - Сегодня
Азербайджанская нефть подешевела

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,04 доллара США, или 0,06% и составила 66,50 доллара США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,03 доллара США, или 0,05%, и составила 64,51 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,4 доллара США, или 2,5% и составила 39,86 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,05 доллара США или 0,08% и составила 64,36 доллара США за баррель.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год заложена на уровне 70 долларов.

Поделиться:
262

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Общество

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Экономика

Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Азербайджан представлен на международных мероприятиях по ветроэнергетике в Китае

В Кремле прошли российско-американские переговоры - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ о сохранении квот

Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на нефть в 2026 году - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Азербайджан представлен на международных мероприятиях по ветроэнергетике в Китае

Последние новости

Британский госминистр: Лондон намерен и впредь поддерживать Баку во имя региональной стабильности

Сегодня, 14:02

Наследники скончавшихся госслужащих получат пособие

Сегодня, 13:55

На Абшероне задержан ранее судимый наркоторговец - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

В Ереване обсуждено армяно-британское оборонное сотрудничество

Сегодня, 13:40

Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам

Сегодня, 13:37

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:35

Азербайджанские и белорусские военные специалисты встретились в Баку - ФОТО

Сегодня, 13:30

Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:27

Водители мопедов за это нарушение будут оштрафованы на 40 манатов

Сегодня, 13:15

Британский госминистр по вопросам обороны прибыл в Ереван

Сегодня, 13:10

В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Сегодня, 12:50

На международной конференции проанализированы правовые и моральные основы права азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:33

В Армении арестовали еще одного архиепископа

Сегодня, 12:25

69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Сегодня, 12:15

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с Арменией

Сегодня, 12:02

МЧС обратилось к населению

Сегодня, 12:00

Известная кикбоксер задержана за разбойное нападение

Сегодня, 11:57

Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Сегодня, 11:55
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30