В Азербайджане выявлен энергетик с лекарственным препаратом в составе - ФОТО - ВИДЕО

В импортируемых в нашу страну энергетических напитках “Nitro Max” обнаружено опасное вещество, использование которого в пищевых продуктах не разрешено законодательством.

Как передает 1news.az, инспекторы Агентства продовольственной безопасности (АПБ) отобрали образцы партии энергетического напитка под товарным знаком “Nitro Max”, импортированного ООО “Orxan 011”, и представили их в соответствующую испытательную лабораторию. По результатам испытаний, в продукте было обнаружено вещество Силденафил, которое используется в составе лекарственных средств и не разрешено законодательством к применению в пищевых продуктах.

Отмечается, что вещество Силденафил используется для лечения заболеваний некоторых органов и систем. Без врачебного контроля оно может оказать негативное влияние на жизнь и здоровье человека и вызвать серьезные осложнения.

«В отношении партий продукции, в которых было выявлено несоответствие, приняты решения в соответствии с законодательством. Общее количество энергетических напитков (4800 единиц) было уничтожено на специальном полигоне с участием предпринимателя и сотрудников Агентства», - говорится в информцаии.

Видеоролик об уничтожении непригодных для потребления энергетических напитков представлен ниже.