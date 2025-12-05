Ильхам Алиев обратился к участникам конференции по культурному наследию и праву на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев адресовал обращение к участникам III международной конференции на тему «Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру».

Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас на III Международной конференции «Культурное наследие и право на возвращение: Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру».

Азербайджанский народ, обладающий древней историей государственности и культуры, за последние два века неоднократно сталкивался с лишениями, депортациями и геноцидами. После переселения армян на исконные земли Азербайджана – в результате резни и незаконного переселения азербайджанцев в 1905-1907, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах сотни тысяч наших соотечественников покинули родной край и нашли убежище в Азербайджане.

Насильственное переселение проживавших на территории Армении азербайджанцев из горных регионов в места с более жарким климатом, присвоение годами нажитого ими имущества, захват, разрушение и присвоение образцов материальной культуры – это исторические факты, которые сегодня доказаны достоверными документами.

Армения периодически уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев, проживавших в Западном Азербайджане, их святыни, кладбища с целью стереть следы азербайджанского народа со своей территории. Крайне важно предпринять необходимые шаги для оценки в международно-правовой плоскости преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, и получить поддержку международной общественности в этом вопросе.

Сегодня важно активизировать усилия по обеспечению возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках права на возвращение, закрепленного во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, а также начала процесса по восстановлению и защите культурного наследия с участием международной общественности, в том числе специализированных структур ООН. Ведь право на возвращение является одним из основополагающих принципов прав человека. Обеспечение этого права означает не только физическое возвращение в родной край, но и восстановление духовной целостности, культурного наследия и исторической памяти общества.

Восстановление и защита азербайджанского культурного наследия в Армении, являясь законным требованием азербайджанского народа, необходимы для уважения общечеловеческих ценностей, закрытия страницы вражды и достижения взаимопонимания между народами.

Сдержанный, конструктивный подход Общины Западного Азербайджана, объединившей людей, непосредственно пострадавших от депортаций и резни, ее открытость к примирению и диалогу, выстраивание своей деятельности в соответствии с нормами международного права, а также уважение территориальной целостности и суверенитета государств заслуживают высокой оценки.

Встреча Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве Соединенных Штатов Америки, подписание Совместной декларации и парафирование проекта мирного соглашения вселяют надежду и веру в обеспечение будущего сосуществования двух народов.

Верим, что миролюбивые члены Общины Западного Азербайджана вернутся на земли своих предков и между нашими народами установятся добрососедские отношения.

Желаю успехов в работе этой традиционной международной конференции, которая уже стала международной платформой, еще раз подчеркиваю свою уверенность в том, что предстоящие обсуждения внесут вклад в защиту культурного наследия и понимание права на возвращение, безопасное, достойное и мирное возвращение наших соотечественников на родные земли и станут важным шагом на пути к примирению и миру.