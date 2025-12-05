 Ильхам Алиев обратился к участникам конференции по культурному наследию и праву на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев обратился к участникам конференции по культурному наследию и праву на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении

First News Media10:13 - Сегодня
Ильхам Алиев обратился к участникам конференции по культурному наследию и праву на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев адресовал обращение к участникам III международной конференции на тему «Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру».

Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас на III Международной конференции «Культурное наследие и право на возвращение: Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру».

Азербайджанский народ, обладающий древней историей государственности и культуры, за последние два века неоднократно сталкивался с лишениями, депортациями и геноцидами. После переселения армян на исконные земли Азербайджана – в результате резни и незаконного переселения азербайджанцев в 1905-1907, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах сотни тысяч наших соотечественников покинули родной край и нашли убежище в Азербайджане.

Насильственное переселение проживавших на территории Армении азербайджанцев из горных регионов в места с более жарким климатом, присвоение годами нажитого ими имущества, захват, разрушение и присвоение образцов материальной культуры – это исторические факты, которые сегодня доказаны достоверными документами.

Армения периодически уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев, проживавших в Западном Азербайджане, их святыни, кладбища с целью стереть следы азербайджанского народа со своей территории. Крайне важно предпринять необходимые шаги для оценки в международно-правовой плоскости преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, и получить поддержку международной общественности в этом вопросе.

Сегодня важно активизировать усилия по обеспечению возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках права на возвращение, закрепленного во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, а также начала процесса по восстановлению и защите культурного наследия с участием международной общественности, в том числе специализированных структур ООН. Ведь право на возвращение является одним из основополагающих принципов прав человека. Обеспечение этого права означает не только физическое возвращение в родной край, но и восстановление духовной целостности, культурного наследия и исторической памяти общества.

Восстановление и защита азербайджанского культурного наследия в Армении, являясь законным требованием азербайджанского народа, необходимы для уважения общечеловеческих ценностей, закрытия страницы вражды и достижения взаимопонимания между народами.

Сдержанный, конструктивный подход Общины Западного Азербайджана, объединившей людей, непосредственно пострадавших от депортаций и резни, ее открытость к примирению и диалогу, выстраивание своей деятельности в соответствии с нормами международного права, а также уважение территориальной целостности и суверенитета государств заслуживают высокой оценки.

Встреча Азербайджана и Армении 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве Соединенных Штатов Америки, подписание Совместной декларации и парафирование проекта мирного соглашения вселяют надежду и веру в обеспечение будущего сосуществования двух народов.

Верим, что миролюбивые члены Общины Западного Азербайджана вернутся на земли своих предков и между нашими народами установятся добрососедские отношения.

Желаю успехов в работе этой традиционной международной конференции, которая уже стала международной платформой, еще раз подчеркиваю свою уверенность в том, что предстоящие обсуждения внесут вклад в защиту культурного наследия и понимание права на возвращение, безопасное, достойное и мирное возвращение наших соотечественников на родные земли и станут важным шагом на пути к примирению и миру.

Поделиться:
356

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Общество

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Xроника

Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Ильхам Алиев обратился к участникам конференции по культурному наследию и праву на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении

Канцлер Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Ильхам Алиев принял государственного министра по обороне Соединенного Королевства - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Лачина - ВИДЕО

Ильхам Алиев обратился к участникам конференции по культурному наследию и праву на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении

Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаоса

Утвержден закон «О государственных услугах»

Последние новости

Британский госминистр: Лондон намерен и впредь поддерживать Баку во имя региональной стабильности

Сегодня, 14:02

Наследники скончавшихся госслужащих получат пособие

Сегодня, 13:55

На Абшероне задержан ранее судимый наркоторговец - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

В Ереване обсуждено армяно-британское оборонное сотрудничество

Сегодня, 13:40

Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам

Сегодня, 13:37

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:35

Азербайджанские и белорусские военные специалисты встретились в Баку - ФОТО

Сегодня, 13:30

Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:27

Водители мопедов за это нарушение будут оштрафованы на 40 манатов

Сегодня, 13:15

Британский госминистр по вопросам обороны прибыл в Ереван

Сегодня, 13:10

В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Сегодня, 12:50

На международной конференции проанализированы правовые и моральные основы права азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:33

В Армении арестовали еще одного архиепископа

Сегодня, 12:25

69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Сегодня, 12:15

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с Арменией

Сегодня, 12:02

МЧС обратилось к населению

Сегодня, 12:00

Известная кикбоксер задержана за разбойное нападение

Сегодня, 11:57

Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Сегодня, 11:55
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30