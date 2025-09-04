 Названа причина схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Названа причина схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий10:28 - Сегодня
Названа причина схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По последним данным, по меньшей мере 15 человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате схода с рельсов популярного среди туристов фуникулера «Глория» в Лиссабоне.

«Это трагедия, Лиссабон в трауре, такого ещё никогда не случалось в нашем городе», - цитирует BBC мэра Лиссабона Карлуша Муэдаша.

Португальская служба экстренной медицинской помощи сообщает, что пятеро пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии - остальные тринадцать, включая ребенка, получили легкие травмы. Подчеркивается, что среди погибших есть иностранцы, но из каких стран, власти пока не уточнили.

Очевидцы рассказали телеканалу SIC Noticias, что фуникулер потерял управление и «с огромной силой» врезался в здание. В свою очередь португальская газета Observador со ссылкой на пожарных пишет, что причиной аварии стал оторвавшийся трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание он прошел в сентябре 2024 года.

Компания Carris, оператор трамваев и фуникулеров Лиссабона, уточняет, что основное техобслуживание фуникулер проходит раз в четыре года, и в последний раз это было в 2022 году, а в прошлом году он прошел промежуточное техобслуживание. Компания заверила, что, по ее информации, фуникулер обслуживался по правилам, и пообещала провести собственное расследование - в дополнение к тому, что проведет полиция.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. Со словами соболезнования и поддержки выступили премьер-министр соседней Испании Педро Санчес, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Мецола.

Фуникулер «Глория» был запущен в 1885 году, а к 1915 году - полностью электрифицирован. С 2002 года он входит в число национальных памятников Португалии. Длина маршрута - 265 метров, наклон на пути достигает более чем 17%. Всего фуникулер вмещает до 42 человек. В 2018 году фуникулер уже сходил с рельсов, но тогда никто не пострадал.

2025/09/04 00:01

По меньшей мере 15 человек погибли в результате схода с рельсов фуникулера "Глория" в португальском Лиссабоне.

Об этом пишет телеканал CNN Portugal со ссылкой на источники в полиции.

Служба скорой помощи сообщила телеканалу, что еще девять человек находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли полиция и прокуратура.

Поделиться:
2018

Актуально

Общество

Массовый сбой в сервисах Google: пользователи не могут войти в аккаунты

Политика

Оверчук назвал соглашение между Баку и Иреваном вкладом в укрепление мира

Общество

Баку накрыл сильный ветер

Политика

Оверчук: Представители России и Азербайджана общались на полях самита ШОС

В мире

Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении

Задержан брат нового посла Армении в США

Посол США в НАТО: Китай не способен сражаться с Америкой, потому что «украл технологии»

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Нетаньяху объявил о признании «геноцида армян», реакция Турции не заставила себя ждать

Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей

Названа причина схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

Последние новости

Тётя-опекун, истязавшая племянника, арестована в Баку

Сегодня, 12:15

Массовый сбой в сервисах Google: пользователи не могут войти в аккаунты

Сегодня, 12:10

Оверчук назвал соглашение между Баку и Иреваном вкладом в укрепление мира

Сегодня, 12:00

Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении

Сегодня, 11:55

The Dead Dance: Тим Бертон снял мистический клип на трек Леди Гаги для сериала «Уэнсдей» - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Задержан брат нового посла Армении в США

Сегодня, 11:40

Оверчук: РФ надеется, что задержанные в Азербайджане граждане скоро вернутся

Сегодня, 11:37

Кино на неделю: Четвёртый и заключительный фильм франшизы «Заклятие» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

В Шамкире автомобиль вылетел с дороги и упал с моста

Сегодня, 11:30

Баку накрыл сильный ветер

Сегодня, 11:25

Посол США в НАТО: Китай не способен сражаться с Америкой, потому что «украл технологии»

Сегодня, 11:20

Оверчук: Представители России и Азербайджана общались на полях самита ШОС

Сегодня, 11:17

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль

Сегодня, 11:15

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 11:10

Узбекистан потребовал от РФ найти и наказать мужчину, назвавшего мигранта «рабом русских»

Сегодня, 11:05

Есть ли граждане Азербайджана среди погибших и пострадавших при крушении фуникулера в Лиссабоне?

Сегодня, 10:58

Полиция разогнала свадьбу из-за несовершеннолетия невесты, отец жениха оштрафован - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

Пашинян заблокировал инициативу об уголовной ответственности за отрицание «геноцида»

Сегодня, 10:45

Голоса прошлого в цифровом формате: Возрождение музыки азербайджанских корифеев - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

Обладатель Кубка Азербайджана сохранил своего лидера

Сегодня, 10:35
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05