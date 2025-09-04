Названа причина схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По последним данным, по меньшей мере 15 человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате схода с рельсов популярного среди туристов фуникулера «Глория» в Лиссабоне.

«Это трагедия, Лиссабон в трауре, такого ещё никогда не случалось в нашем городе», - цитирует BBC мэра Лиссабона Карлуша Муэдаша.

Португальская служба экстренной медицинской помощи сообщает, что пятеро пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии - остальные тринадцать, включая ребенка, получили легкие травмы. Подчеркивается, что среди погибших есть иностранцы, но из каких стран, власти пока не уточнили.

Очевидцы рассказали телеканалу SIC Noticias, что фуникулер потерял управление и «с огромной силой» врезался в здание. В свою очередь португальская газета Observador со ссылкой на пожарных пишет, что причиной аварии стал оторвавшийся трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание он прошел в сентябре 2024 года.

Компания Carris, оператор трамваев и фуникулеров Лиссабона, уточняет, что основное техобслуживание фуникулер проходит раз в четыре года, и в последний раз это было в 2022 году, а в прошлом году он прошел промежуточное техобслуживание. Компания заверила, что, по ее информации, фуникулер обслуживался по правилам, и пообещала провести собственное расследование - в дополнение к тому, что проведет полиция.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. Со словами соболезнования и поддержки выступили премьер-министр соседней Испании Педро Санчес, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Мецола.

Фуникулер «Глория» был запущен в 1885 году, а к 1915 году - полностью электрифицирован. С 2002 года он входит в число национальных памятников Португалии. Длина маршрута - 265 метров, наклон на пути достигает более чем 17%. Всего фуникулер вмещает до 42 человек. В 2018 году фуникулер уже сходил с рельсов, но тогда никто не пострадал.

2025/09/04 00:01

