 Илона Маска не было на ужине Трампа в Белом доме с главами американских технологических компаний
В мире

Илона Маска не было на ужине Трампа в Белом доме с главами американских технологических компаний

First News Media11:15 - Сегодня
Илона Маска не было на ужине Трампа в Белом доме с главами американских технологических компаний

В четверг президент США Дональд Трамп принял в Белом доме на ужин группу руководителей технологических компаний, однако в списке приглашенных отсутствовало имя главы Tesla, SpaceX и X Илона Маска.

Маск, некогда близкий союзник Трампа, которому ранее было поручено возглавить новое правительственное агентство, призванное сократить неэффективные федеральные расходы, похоже, не попал в число избранных руководителей высшего звена в сфере технологий.

Отношения между ними испортились после их публичной ссоры в начале этого года из-за разногласий по «Большому красивому законопроекту» Трампа, который Маск назвал «идиотским», заявив, что он будет способствовать увеличению федеральных расходов и госдолга.

Позже Маск обострил конфликт с Трампом, обвинив его в преднамеренном сокрытии файлов опального финансиста Джеффри Эпштейна, чтобы скрыть свою собственную связь с осужденным преступником.

Вместо Маска за столом в Белом доме присутствовал Сэм Альтман, возглавляющий OpenAI, компанию, ответственную за ChatGPT, и один из крупнейших конкурентов Маска в быстро развивающейся области искусственного интеллекта (ИИ).

Еще одним отражением меняющихся лояльностей в окружении Трампа стало присутствие на ужине Джареда Айзекмана, основателя компании по обработке платежей Shift4.

Айзекман был союзником Маска, выбранным Трампом на пост главы НАСА, однако его кандидатура была отозвана, поскольку, по словам Трампа, он был «абсолютным демократом».

Ужин стал очередным примером деликатных отношений между Трампом и лидерами технологических компаний, некоторые из которых присутствовали на его инаугурации.

Трамп наслаждается вниманием со стороны некоторых из самых успешных бизнесменов мира, в то время как компании стремятся оставаться в хороших отношениях с переменчивым президентом.

Пока руководители компаний хвалили Трампа и говорили о своих надеждах на технологический прогресс в стране, президент-республиканец был больше сосредоточен на деньгах. Он обошёл стол и спросил руководителей компаний, сколько они инвестируют в страну.

Марк Цукерберг из Meta, стоявший справа от Трампа, заявил о 600 миллиардах долларов (514 миллиардов евро), то же самое сказал и генеральный директор Apple Тим Кук. Генеральный директор Alphabet, дочерней компанией которой является Google, Сундар Пичаи заявил, что его компания инвестирует 250 миллиардов долларов (214,2 миллиарда евро), а генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что сиэтлский технологический гигант инвестирует до 80 миллиардов долларов (68,5 миллиарда евро) в год. «Это большая цифра, — ответил Трамп. - Хорошо, очень хорошо».

Среди других известных имен, посетивших ужин в четверг, были председатель и генеральный директор IBM Арвинд Кришна и президент Code.org Кэмерон Уилсон, которые также входили в состав целевой группы.

Белый дом подтвердил, что в список гостей на ужине также вошли соучредитель Microsoft Билл Гейтс, основатель Google Сергей Брин, основатель OpenAI Грег Брокман, генеральный директор Oracle Сафра Кац, генеральный директор Blue Origin Дэвид Лимп, генеральный директор Micron Санджай Мехротра, председатель совета директоров TIBCO Software Вивек Ранадив, руководитель Palantir Шьям Санкар и основатель Scale AI Александр Ван.

Источник: Euronews

