Анонс выхода находящейся под домашним арестом Раксаны Исмаиловой в прямой эфир вызвал бурное обсуждение в сети - ФОТО

Певица Раксана Исмаилова впервые выйдет в прямой эфир после того, как Сабунчинский районный суд заменил ей меру пресечения с ареста на домашний арест.

Напомним, что решение суда было принято на основании частичной выплаты причиненного ущерба и достигнутого соглашения между пострадавшими и самой артисткой. Полиция продолжает следственные действия по делу.

Стало известно, что завтра в 09:30 певица станет гостьей программы «Tarixin bir günü» на Space TV, где даст шокирующие комментарии о событиях, которые недавно привлекли внимание общественности. В частности, она расскажет о своих ощущениях и о том, что говорили о ней коллеги во время заключения.

Новости о предстоящем эфире уже вызвали активное обсуждение в сети: пользователи соцсетей комментируют, как артистка сможет участвовать в программе, находясь под домашним арестом.

Поскольку возникает вопрос о законности выхода певицы в эфир, 1news.az связался с адвокатом Лейлой Акперовой.

«Домашний арест предполагает физическое нахождение на определенной территории, за пределы которой невозможно выйти. Так как выход в прямой эфир либо онлайн-подключение не подразумевает физического отлучения от конкретного места, нарушения закона здесь нет. Если же выход в эфир будет физическим, с посещением студии, потребуется разрешение суда, иначе это будет нарушением», - отметила адвокат.

Отметим, что на момент публикации связаться с самой Раксаной Исмаиловой не удалось.

