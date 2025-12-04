Азербайджан и Ирландия обсудили положительную динамику сотрудничества
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с государственным министром Ирландии по вопросам Европы и обороны Томасом Бирном в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
Как сообщается на странице МИД Азербайджана в X, стороны обсудили положительную динамику двустороннего сотрудничества в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений в 2026 году. В ходе встречи был проведен обмен мнениями по укреплению политического диалога, развитию торговли, инвестиций, инноваций и гуманитарного сотрудничества.
Также обсуждались региональные процессы и мирная повестка Азербайджана.
Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the Minister of State for European Affairs & Defence @ThomasByrneTD of Ireland on the margins of the 32nd Ministerial Council meeting of #OSCE in Vienna.
The sides discussed the positive dynamics in 🇦🇿–🇮🇪…