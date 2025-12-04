Испания отказывается от участия в «Евровидении-2026»

Испанский общественный вещатель RTVE объявил, что Испания не будет участвовать в «Евровидении-2026».

Решение принято после того, как на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза (EBU) было подтверждено, что Израиль сохранит своё участие в конкурсе, сообщает 1news.az со ссылкой на EurovisionWorld.

Ранее RTVE заявлял, что страна может отказаться от участия в конкурсе 2026 года, если в нем будет участвовать Израиль - после голосования EBU позиция RTVE была подтверждена и теперь официально становится окончательной.

В связи с этим RTVE также не будет транслировать никакие шоу «Евровидения-2026» - ни полуфиналы, ни финал.

В испанской вещательной компании пояснили, что хотя они признают новые правила EBU, направленные на обеспечение нейтралитета и ограничение скоординированного голосования и продвижения, они всё же считают изменения недостаточными с точки зрения справедливости и учитывая политический контекст участия Израиля.

