Жители Азербайджана смогут наблюдать один из ярчайших зимних метеорных потоков – Геминиды

4 декабря, в Азербайджане стартовал один из самых ярких зимних метеорных потоков – Геминиды. Его активность продлится до 17 декабря, а наибольшее число метеоров ожидается в ночь с 13 на 14 декабря.

Как сообщает Кафедра астрофизики БГУ, поток получил название Геминиды из-за радианта, расположенного в созвездии Близнецов (Gemini). В Баку наблюдать метеоры можно с 18:18 до 07:22, а наиболее благоприятное время – около 02:30 ночи 14 декабря. В это время точка радианта будет находиться на высоте 82° над горизонтом, что при ясной погоде позволит увидеть до 119 метеоров в час.

Совпадение с новолунием создаёт идеальные условия для наблюдения: свет Луны не будет мешать, а метеоры, входя в атмосферу со скоростью около 35 км/с, создадут яркие и продолжительные следы, включая болиды.

В отличие от большинства метеорных потоков, происхождение Геминид связано не с кометой, а с астероидом 3200 Фаэтон, открытым в 1983 году. При приближении к Солнцу на 20 миллионов км его поверхность нагревается до ~700°C, вызывая разрушение материала и образование пылевого облака. Земля ежегодно проходит через этот поток пыли, что и создаёт метеорный дождь Геминиды.

За последние 50 лет интенсивность потока заметно возросла: если в начале XX века наблюдалось около 20 метеоров в час, то сейчас – до 120. Рост активности связан с увеличением плотности пыли на орбите Фаэтона.