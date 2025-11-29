Группа епископов и архиепископов призвала Католикоса всех армян к отставке

В Армении группа епископов и архиепископов выступила с публичным обращением, в котором призвала Католикоса всех армян Гарегина II добровольно оставить свой пост.

В документе "отколовшиеся" иерархи обвиняют предстоятеля Армянской апостольской церкви (ААЦ) в произвольных методах управления, вмешательстве в политические процессы и ряде других действий, которые, по их оценке, несовместимы с миссией главы Церкви.

Кроме того, авторы обращения фактически ставят под сомнение легитимность избрания Гарегина II, утверждая, что выборы Католикоса в 1999 году проходили "в условиях давления и устрашения". В числе претензий также указывается, что лишение сана отдельных священников происходило необоснованно, а на ключевые должности якобы назначались "лояльные, но некомпетентные" клирики.

Под обращением подписались 10 иерархов: восемь участвовавших во встрече с премьер-министром Николом Пашиняном 27 ноября, а также два присоединившихся позже — предстоятель Западной епархии ААЦ в США архиепископ Овнан Тертерян и глава Армавирской епархии архиепископ Сион Адамян.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью обострилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в социальных сетях, где он подверг критике высшее духовенство.

