Великолепная презентация азербайджанского кино на Венецианском кинофестивале - ФОТО

В рамках программы Out of Competition Fiction 82-го Венецианского международного кинофестиваля состоялась презентация фильма «Проповедь пустоте» (Sermon to the Void) известного азербайджанского режиссера Хилала Байдарова.

Лента, показанная 5 сентября при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджанской Республики, действующего при Минкультуры, вызвала большой интерес у специалистов и зрителей.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что после показа картины состоялась пресс-конференция, на которой обсуждались культура и киноискусство Азербайджана. Были высоко оценены идейно-эстетические качества фильма Х. Байдарова «Проповедь пустоте» - последнего в трилогии «Проповедь».

Было также сообщено, что фильм имеет большое значение для представления миру азербайджанской литературы, образа мышления, фольклора. Кинолента, основанная на произведении великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули, интерпретирует поиски влюбленными живой воды как, на самом деле, поиски человека «своего я».

Сценарий к фильму написали Хилал Байдаров и Айсу Акджан, продюсером является Орхан Фикретоглу. В совместном проекте азербайджанских, мексиканских и турецких кинематографистов, в главных ролях снялись Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов и Орхан Искендерли.

Отметим, что 82-й Венецианский международный кинофестиваль завершится сегодня.

Источник: АЗЕРТАДЖ