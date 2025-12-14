 ITV об итогах «Детского Евровидения 2025»: «Ягмур успешно выполнила свою миссию» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий11:22 - Сегодня
13 декабря в столице Грузии завершился международный песенный конкурс «Детское Евровидение 2025», на котором Азербайджан с песней «Miau Miau» представляла 12-летняя певица Ягмур Насруллаева.

По итогам голосования профессионального жюри (12 баллов) и телезрителей (54 балла) юная исполнительница набрала в итоге 66 баллов и заняла 15 место на «Детском Евровидении 2025».

«Разнообразие механизмов голосования на международных конкурсах и различие точек зрения обеспечивают многогранность итоговых результатов. В этом контексте высокая поддержка со стороны зрителей показывает, что представитель Азербайджана смог охватить широкую аудиторию, соответствуя духу конкурса, и успешно выполнил свою миссию» - отмечается в официальном пресс-релизе ITV, посвященном конкурсу.

В релизе подчеркивается, что для Азербайджана основной целью участия в конкурсе «Детское Евровидение» является подготовка талантливых детей к международной сцене, расширение их опыта и продвижение: «С этой точки зрения выступление Ягмур считается значимым успехом для нашей страны».

