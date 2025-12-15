 В Музее ковра откроется персональная выставка художника Эмиля Азиза «Орнамент и силуэт» - ФОТО | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий11:45 - Сегодня
19 декабря в Азербайджанском национальном музее ковра откроется персональная выставка художника Эмиля Азиза «Орнамент и силуэт», на которой будет представлено 50 работ автора, отличающихся тематическим разнообразием.

Основная идея выставки, представляющей богатое культурное наследие Карабаха на современном визуальном языке, — объединить память, сохранившуюся в ковровых орнаментах на протяжении тысячелетий, с эстетическим восприятием XX–XXI веков, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского национального музея ковра.

Особое место на выставке занимают карабахские кони, изображённые в гармонии с древними ковровыми узорами, а также женские портреты. Движение, сила и поэтичный силуэт коня сочетаются со структурированным ритмом орнаментов. В других произведениях ковровые мотивы представлены как символ женской идентичности, её духа, связи с прошлым и формы самовыражения в современном мире.

Выставка «Орнамент и силуэт», где традиция соединяется с современностью, является художественным манифестом, показывающим, что культурное сокровище Карабаха не только сохраняется, но и передаётся в будущее через новое осмысление.

«Азербайджанский национальный музей ковра постоянно поддерживает молодых художников, создающих новые произведения, вдохновлённые богатым ковровым наследием нашего народа. В этом плане проект «Орнамент и силуэт» является очередным знаменательным событием в направлении современного представления национального наследия», - отмечается в сообщении пресс-службы музея.

Выставка продлится до 21 декабря.

