«Ayrı düşdük»: Бриллиант Дадашева и AISEL выпустили трогательный дуэт - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева и популярная эстрадная певица AISEL (Айсель Мамедова) вновь порадовали поклонников совместным проектом.

Их дружба и творческое сотрудничество началось с концерта Бриллиант Дадашевой 8 марта в Бакинском конгресс-центре, где состоялась презентация песни «Get, başqa birini tap», написанной AISEL на слова Наримана Аббасзаде – трек, на который вскоре был снят видеоклип, быстро завоевал популярность и стал одним из хитов уходящего года.

Сотрудничество певиц решено было продолжить, и теперь AISEL выступила не только автором песни, но и исполнила дуэтом с Бриллиант Дадашевой новую композицию «Ayrı düşdük» (автор слов Н.Аббасзаде), рассказывающую о расставании, разлуке и чувствах, которые остаются, несмотря на расстояние, что делает трек очень близким слушателю и обещает стать одним из хитов года.

Видеоряд к песне создал режиссёр Роял Джафаров, автор всех последних клипов AISEL, благодаря чему композиция получила стильное визуальное воплощение, подчёркивающее её настроение и характер.