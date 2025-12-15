Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО
Стал известен состав азербайджанского профессионального жюри международного песенного конкурса «Детское Евровидение 2025».
Профессиональное жюри на международном песенном конкурсе «Детском Евровидении» формируется из трёх экспертов страны - музыкантов, певцов или композиторов, которые оценивают выступления по голосу, сценическому присутствию, оригинальности песни и артистизму. В дополнение к профессиональному жюри, есть и детское жюри, которое оценивает участников с точки зрения ровесников, а их оценки суммируются с баллами взрослых экспертов.
Итоговый результат каждой страны складывается из баллов профессионального жюри (взрослого + детского) и зрительского голосования, при этом ни взрослые, ни дети не могут голосовать за представителя своей страны, что позволяет сделать конкурс справедливым и учитывать как профессиональный, так и детский взгляд.
В состав азербайджанского профессионального жюри международного песенного конкурса «Детское Евровидение 2025» вошли следующие лица:
- юный исполнитель Омар Бабирли
- лауреат конкурса эстрадной песни «Витебск-2021» Тофиг Гаджиев
- аранжировщик, звукорежиссер, композитор Яшар Бахыш
- певица и педагог по вокалу Хумай Асланова
- юная исполнительница Нармин Нариманлы
Напомним, что профессиональное жюри Азербайджана проголосовало на «Детском Евровидении 2025» следующим образом:
- Италия - 12 баллов
- Албания - 10 баллов
- Сан-Марино - 7 баллов
- Польша - 6 баллов
- Франция - 5 баллов
- Испания - 4 балла
- Армения - 3 балла
- Кипр - 2 балла
- Мальта - 1 балл
Отметим, что итоги голосования жюри в прямом эфире канала ITV объявила Лейла Адыгезалзаде – младшая дочь народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и звезды «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде.
Напомним, что за Азербайджан, который на конкурсе «Детское Евровидение 2025» представляла 12-летняя певица Ягмур Насруллаева с песней «Miau miau», проголосовало профессиональное жюри из трех следующих стран – Мальта (7 баллов), Нидерланды (3 балла), Албания (2 балла). В результате зрительского голосования представительница Азербайджана набрала еще 54 балла и с результатом в 66 баллов заняла 15-е место на международном песенном конкурсе.
Читайте по теме:
Ягмур Насруллаева об участии и результатах «Детского Евровидения 2025»: «Всё только начинается» - ВИДЕО
ITV об итогах «Детского Евровидения 2025»: «Ягмур успешно выполнила свою миссию» - ВИДЕО
Определился победитель конкурса «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО