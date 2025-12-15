 Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:40 - Сегодня
Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Стал известен состав азербайджанского профессионального жюри международного песенного конкурса «Детское Евровидение 2025».

Профессиональное жюри на международном песенном конкурсе «Детском Евровидении» формируется из трёх экспертов страны - музыкантов, певцов или композиторов, которые оценивают выступления по голосу, сценическому присутствию, оригинальности песни и артистизму. В дополнение к профессиональному жюри, есть и детское жюри, которое оценивает участников с точки зрения ровесников, а их оценки суммируются с баллами взрослых экспертов.

Итоговый результат каждой страны складывается из баллов профессионального жюри (взрослого + детского) и зрительского голосования, при этом ни взрослые, ни дети не могут голосовать за представителя своей страны, что позволяет сделать конкурс справедливым и учитывать как профессиональный, так и детский взгляд.

В состав азербайджанского профессионального жюри международного песенного конкурса «Детское Евровидение 2025» вошли следующие лица:

- юный исполнитель Омар Бабирли

- лауреат конкурса эстрадной песни «Витебск-2021» Тофиг Гаджиев

- аранжировщик, звукорежиссер, композитор Яшар Бахыш

- певица и педагог по вокалу Хумай Асланова

- юная исполнительница Нармин Нариманлы

Напомним, что профессиональное жюри Азербайджана проголосовало на «Детском Евровидении 2025» следующим образом:

- Италия - 12 баллов

- Албания - 10 баллов

- Сан-Марино - 7 баллов

- Польша - 6 баллов

- Франция - 5 баллов

- Испания - 4 балла

- Армения - 3 балла

- Кипр - 2 балла

- Мальта - 1 балл

Отметим, что итоги голосования жюри в прямом эфире канала ITV объявила Лейла Адыгезалзаде – младшая дочь народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и звезды «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде.

Напомним, что за Азербайджан, который на конкурсе «Детское Евровидение 2025» представляла 12-летняя певица Ягмур Насруллаева с песней «Miau miau», проголосовало профессиональное жюри из трех следующих стран – Мальта (7 баллов), Нидерланды (3 балла), Албания (2 балла). В результате зрительского голосования представительница Азербайджана набрала еще 54 балла и с результатом в 66 баллов заняла 15-е место на международном песенном конкурсе.

288

