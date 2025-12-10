Jony перепел один из главных хитов 2000-х - ВИДЕО

В эфире Первого российского канала вышел новый выпуск музыкального шоу «Достояние Республики» в обновлённом формате, посвящённый творчеству знаменитого исполнителя Димы Билана.

Программа объединила коллег, друзей и представителей музыкальной индустрии, а песни, сделавшие артиста популярным, прозвучали в исполнении звезд российского шоу-бизнеса. Одним из участников шоу стал популярный исполнитель Jony (Джахид Гусейнли), который исполнил абсолютный хит Билана «Ты должна рядом быть».

Комментируя своё участие, Jony отметил в Instagram следующее: «Ты должна рядом быть» - очень откровенная песня о переживаниях, которые многие из нас испытывали в отношениях, о словах, которые так хочется порой сказать, но не каждый в силе это сделать. Это одна из моих любимых песен Димы, я очень счастлив и горд исполнить её на большом экране в своем видении».

В свою очередь в эфире Первого канала Дима Билан выразил благодарность Jony за «такой подход» к хиту «Ты должна рядом быть»: «Максимально удивительно всегда слышать восточные истории и модуляции. Это здорово, это кайфово, это качает и сомнений никаких не было, что это будет круто».

