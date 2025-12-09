By Rahmanlı: Музыка, созданная с помощью ИИ, которая покорила соцсети в Азербайджане - ВИДЕО

Интервью 1news.az с автором созданного с помощью искусственного интеллекта музыкального проекта «By Rahmanlı» Эльгюном Рахманлы.

Искусственный интеллект уже перестал быть чем-то из фильмов о будущем - сегодня он незаметно, но уверенно стал частью нашей повседневной реальности. ИИ помогает нам организовывать рабочие процессы, обрабатывать информацию, улучшать качество изображений и видео, создавать тексты и даже вести осмысленные диалоги. ИИ встроился в алгоритмы соцсетей, стриминговые платформы и поисковые системы, формируя наше цифровое пространство так же активно, как когда-то это делали телевидение и онлайн-платформы.

Музыкальная индустрия не стала исключением. Сегодня нейросети участвуют в создании треков, подбирают рекомендации в плейлистах, анализируют вкусы слушателей и даже «предсказывают» будущие хиты, анализируя миллионы прослушиваний, реакции в соцсетях, динамику добавлений в плейлисты и скорость распространения трека в первые часы после релиза. Если песню активно сохраняют, дослушивают до конца и делятся ею, алгоритмы понимают, что у неё высокий «потенциал вирусности» и начинают продвигать её дальше.

Сегодня музыка всё чаще рождается не только в студиях, но и в «цифровых лабораториях», где алгоритмы превращают данные в звук, а цифры - в эмоции. ИИ меняет представление о творчестве, стирая границы между человеком и машиной и открывая новые горизонты для артистов, продюсеров и слушателей по всему миру. Если вы активный пользователь социальных сетей, то, наверняка, сталкивались в рекомендациях с фразами из песен вроде «Şeir dedim, qəzəl dedim, gəlmədin» или «Naz elə, mənə naz elə» и точно обращали внимание на то, что оригинальный звук принадлежит пользователю «By Rahmanlı». Эти строчки стали настоящим трендом, собирая миллионы просмотров и лайков. Особенность этих песен в том, что они созданы с помощью искусственного интеллекта на базе уже существующих композиций и уже превратились в абсолютные хиты. И именно о том, как эти треки создавались, и кто стоит за их цифровым «рождением», мы расскажем далее.

За псевдонимом «By Rahmanlı» стоит Эльгюн Рахманлы, интервью с которым представляем читателям 1news.az.

- Эльгюн, расскажите о себе – кто вы по профессии, есть ли у вас музыкальное образование?

- Моя профессиональная деятельность в основном связана с видеографией и фотографией. Хотя у меня нет официального музыкального образования, за многие годы работы в окружении артистов я оказался тесно связан с музыкальной средой. Эта среда со временем сформировала у меня особое музыкальное чутьё.

Но корни увлечения музыкой, однако, гораздо глубже. Мой покойный дед - поэт Аскер Эйвазоглу - был для меня большим источником вдохновения. Хотя в детстве я не видел его лично, я много слушал мелодии на сазе, песни и стихи, которые он исполнял. Возможно, именно эта поэтическая и музыкальная среда заложила основу моего интереса к музыке и внутреннего музыкального вкуса. Сегодня в моих музыкальных проектах сочетаются и мой визуальный опыт, и глубокое музыкальное чувство, переданное мне дедушкой, превращаясь для меня в уникальный творческий мир.

- Как вы приняли решение создавать песни с помощью искусственного интеллекта? С какой песни начался проект «By Rahmanlı» и почему именно она? Как вы в целом выбираете песни?

- На протяжении многих лет я работаю с искусственным интеллектом в различных креативных проектах и с большим интересом ожидал его применения в музыке. Этот проект мы начали коллективно, и для достижения наилучшего результата используем несколько различных программ.

Нашим первым проектом стала песня «Hardasan yar» (музыка Саида Рустамова, слова Талята Эйюбова). Мы выбрали её потому, что она на протяжении многих лет остаётся в памяти людей и обладает высокой эмоциональной ценностью. В целом, для проекта мы выбираем песни с классическими мелодиями, которые вызывают ностальгию и пробуждают у слушателя приятные, иногда смешанные с лёгкой грустью, эмоции.

- Почему вы выбрали именно жанр Psychedelic Rock?

- Для меня Psychedelic Rock привлекателен своей способностью создавать эмоциональную глубину, экспериментальное звучание и широкую атмосферу. Вокалы с богатой реверберацией, винтажные органы, дисторшн-гитара и эмбиентные структуры придают песням особую мистическую ауру. Сочетание анатолийских и восточных мотивов с этим жанром создаёт одновременно ностальгическое и современное ощущение. Именно поэтому я выбрал этот жанр, чтобы наиболее эффективно передавать эмоции.

- Как был создан женский голос для вашего проекта?

- Женский вокал, использованный в проекте, полностью сформирован с помощью искусственного интеллекта. Сначала был выбран нейтральный вокальный образец, после чего с помощью AI-алгоритмов трансформации голоса настраивались тембр, форманты, высота тона и дыхательная динамика, чтобы придать эмоциональную окраску. В результате был создан особый женский голос, который одновременно звучит естественно и соответствует эстетике проекта.

- Ожидали ли вы, что проект станет таким популярным и что песни будут звучать повсюду?

- На самом деле, когда мы начинали проект, наша основная цель заключалась лишь в том, чтобы создать творческий звуковой мир и подарить слушателю уникальный эмоциональный опыт. Однако я не ожидал, что работа вызовет настолько большой интерес и что песни так быстро станут повсеместно популярными. Получив первые отклики, мы увидели, что неповторимый стиль проекта и вокал, созданный с помощью искусственного интеллекта, вызывают особый интерес у людей. Благодаря активной поддержке слушателей и широкому распространению, проект стал популярнее гораздо быстрее, чем мы ожидали.

- В какой момент вы поняли, что к вашему музыкальному проекту пришел большой успех?

- Впервые понял, что музыкальный проект стал успешным, когда реакции слушателей начали стремительно расти за очень короткий срок. Активное увеличение репостов, попадание видео одно за другим в раздел «Рекомендации» и широкое использование песен пользователями в качестве звуков наглядно показывали, что проект уже достиг большой аудитории. Этот процесс особенно чётко проявился на моём TikTok аккаунте @byrahmanli.

Первой песней, ставшей трендом на TikTok, стал фрагмент, исполненный Балабеем Агаевым в стиле попурри. Вскоре этот звук стал вирусным и стал ключевым поворотным моментом в популяризации проекта, ускорив его распространение среди широкой аудитории.

- Думаете, музыка и мир в будущем будут полностью зависеть от ИИ?

- Влияние искусственного интеллекта на музыку и креативные индустрии в целом уже очевидно. Однако я считаю, что будущее не будет полностью находиться под контролем ИИ, который, скорее, будет инструментом, ускоряющим творческий процесс, открывающим новые возможности и дающим художникам дополнительную силу.

Человеческая эмоция, жизненный опыт и индивидуальный стиль по-прежнему составляют основу музыки. Искусственный интеллект же - это технология, которая дополняет эти эмоции, расширяет их и создаёт новые формы их выражения. Проще говоря, будущее не будет принадлежать ни полностью ИИ, ни только людям - самые сильные результаты рождаются именно из их сочетания.

- Вас не беспокоит, что, несмотря на невероятную популярность в соцсетях созданных вами с помощью ИИ песен, вы сами остаетесь в тени?

- На самом деле меня это не тревожит. Для меня главное - не быть в центре внимания, а создать звуковой мир, который люди полюбят и будут слушать снова и снова.

В проектах, созданных с помощью искусственного интеллекта, зачастую на первый план выходит сама музыка, а автор остаётся в тени - это естественно для процесса. Для меня же наибольший успех - это возможность коснуться чувств слушателя. Если песни справляются с этим, значит, я полностью доволен результатом.