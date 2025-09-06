Оверчук: Мы очень хорошо понимаем друг друга с Азербайджаном

Россия и Азербайджан хорошо понимают друг друга в экономической сфере и конструктивно работают в ней на уровне правительств и предприятий.

Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«У нас нормальные экономические отношения с Азербайджаном. Не устаю это повторять. Буквально недавно мы проводили межправкомиссию в Астрахани, где обе стороны подчеркивали, что у нас экономических проблем нет. Мы очень хорошо понимаем друг друга и конструктивно работаем и на уровне экономических блоков правительств, и на уровне предприятий, бизнеса. Здесь у нас все идет нормально», — сказал он.