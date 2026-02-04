Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби состоялась церемония вручения «Премии Заида за человеческое братство».

В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала прозвучал гимн Объединенных Арабских Эмиратов.

Затем был продемонстрирован видеоролик, связанный с «Премией Заида за человеческое братство».

Далее выступил генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам.

В мероприятии было представлено видеообращение с поздравлениями Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа, Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Президента Ливанской Республики Джозефа Ауна, первой леди Турции Эмине Эрдоган и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II лауреатам «Премии Заида за человеческое братство».

На церемонии выступил Президент Ильхам Алиев.

После этого выступил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На мероприятии выступила активистка и исследователь в области прав женщин, лауреат «Премии Заида за человеческое братство» Зарка Яфтали.

На церемонии от имени палестинской организации «Таавон» выступил Набиль Гаддуми.

Затем Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вручил лауреатам «Премию Заида за человеческое братство».

В заключение была сделана совместная фотография.

