Принято решение по делу одного из арестованных в Баку гражданин России

Рассмотрена апелляционная жалоба на решение о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Алексея Васильченко — одного из членов группы граждан России, арестованных в Баку.

Об этом сообщил АПА его адвокат Джавад Джавадлы. По словам адвоката, на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Габиля Мамедова было принято решение. Суд не удовлетворил жалобу.

Отметим, что члены группы граждан России были задержаны в результате операции Министерства внутренних дел, связанной с транзитом и оборотом наркотических средств из Ирана, а также с кибермошенничеством. В их отношении 1 июля прошлого года решением Сабаильского районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. 28 октября решением Хатаинского районного суда срок ареста был продлён на 3 месяца. 27 января текущего года решением Хатаинского районного суда срок ареста был продлён ещё на три месяца.