Более 20 человек стали жертвами мошенничества при покупке турпакетов и авиабилетов у «Joy Tour» и «Joy Travel»

Генеральная прокуратура сделала заявление по фактам обмана граждан при покупке туристических пакетов и авиабилетов у частных туристических агентств.

В прокуратуру Хатаинского района города Баку поступило множество обращений о незаконных действиях должностных лиц ООО «Joy Tour» и «Joy Travel», работающих в качестве частных туристических агентств, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По результатам проведённых расследований на основании указанных обращений установлены обоснованные подозрения в том, что учредитель турагентства Рашад Ильясов, злоупотребляя своим служебным положением в личных интересах, обманул более 20 лиц, обратившихся для приобретения туристических пакетов и авиабилетов для поездок за границу, присвоив полученные денежные средства и расходуя их на личные нужды, совершая тем самым мошенничество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершённое повторно), 178.2.4 (мошенничество, повлекшее значительный ущерб) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Рашад Ильясов был привлечён в качестве обвиняемого по указанным статьям и по ходатайству следователя, а также представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В рамках предварительного расследования для установления причинённого материального ущерба и определения лиц, ответственных за нарушения в ООО «Joy Tour» и «Joy Travel», назначена комплексная аудиторская проверка их финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение проверки поручено Палате аудиторов Азербайджанской Республики – в зависимости от результатов проверки будет обеспечено выявление всех участников совершённого преступления и привлечение их к ответственности.

«В связи с этим граждан, ставших жертвами незаконных действий обвиняемого, просят обращаться в прокуратуру Хатаинского района города Баку», - отмечают в Генеральной прокуратуре.