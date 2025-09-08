На этой улице в поселке Бакиханова будет частично ограничено движение
В Сабунчинском районе столицы в поселке Бакиханова на улице Явера Алиева начинаются ремонтные работы.
В посёлке Бакиханова на улице Явера Алиева (на участке от пересечения с улицей Оскара Эфендиева до пересечения с улицей Маммедали Шарифли) с 09 сентября в 15:00 начинаются ремонтные работы, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
В связи с проведением ремонта движение транспортных средств по указанной улице будет частично ограничено - водителей просят заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути.
