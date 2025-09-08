Мухтар Бабаев: Результаты COP29 сделают глобальную финансовую систему более справедливой для людей и планеты

Все мы хорошо знаем об угрозе, которую представляет для мира климатический кризис. Мы также знаем, что африканские страны, несмотря на наименьший вклад в глобальные эмиссии, первыми столкнутся с этими проблемами. Все мы находимся здесь, так как разделяем общее видение климатически устойчивого и процветающего будущего Африки. У континента есть потенциал стать мировым лидером в переходе к нулевому уровню эмиссий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, Председатель COP29 Мухтар Бабаев, выступая на Втором Африканском климатическом саммите (ACW). Он довел до внимания трудности, с которыми сталкивается Африка в борьбе с климатическим кризисом.

Поблагодарив правительство Эфиопии и Африканский Союз за организацию саммита, М. Бабаев подчеркнул, что климатический кризис является серьезной угрозой в глобальном масштабе, африканские страны с наименьшей долей эмиссий первые сталкиваются с этими угрозами.

По его словам, молодое и амбициозное население Африки, ее большие возможности в сфере возобновляемой энергии, богатые минеральные ресурсы и природные богатства поддерживают этот потенциал. Отметив, что хотя эти возможности в настоящее время используются не в полной мере, президент COP29 в качестве примера привел, что, хотя Африка обладает 40 процентами мирового потенциала солнечной энергии, используется лишь 1 процент установленной мощности.

Заявив, что Азербайджан участвует в саммите с целью изучения новых партнерских отношений и инвестиционных возможностей, М. Бабаев особо подчеркнул значение инициативы «Миссия 300». Он напомнил, что Председательство COP29 участвовало в Африканском энергетическом саммите «Миссия 300», состоявшемся в январе в городе Дар-эс-Саламе (Танзания), и поддержала эту инициативу.

«Подобные программы будут успешными только при условии внедрения реальных механизмов реализации для развивающихся стран. На СОР29 мы предприняли исторические шаги в этом направлении. Развитые страны обязались ежегодно до 2035 года выделять 300 млн долларов на климатическое финансирование. В то же время мы приняли новую цель по мобилизации 1,3 трлн долларов ежегодного финансирования для развивающихся стран», - сказал М. Бабаев.

Представитель Президента добавил, что Баку также определил правила для высоконадежных углеродных рынков, объем которых может достигать 1 трлн долларов в год: «Главный вопрос сейчас - выполнение взятых обязательств. Председательство COP29 будет следить за выполнением каждого обещания и продолжит сотрудничать с партнерами для того, чтобы глобальная финансовая система работала лучше на благо людей и планеты».