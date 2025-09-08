«Отмена гуманности»: в Казахстане хотят узаконить массовое уничтожение животных - ВИДЕО

В Казахстане разгорелась острая дискуссия вокруг поправок к закону «Об ответственном обращении с животными». Документ, рассматриваемый в Мажилисе, уже прошёл рабочую группу и получил заключение правительства, теперь, ему предстоит рассмотрение в парламенте и, возможно, подписание президентом до конца года.

Суть поправок вызывает возмущение у зоозащитников и обычных граждан. Согласно предложенным изменениям, программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), которая долгие годы считалась единственной гуманной и эффективной, отменяется.

Тем временем, поправки, внесённые в законопроект, радикально меняют нынешнюю систему обращения с животными:

отменяется программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск);

бездомные животные могут содержаться только 5 дней, после чего подлежат уничтожению, если не найден владелец;

владельцам разрешают добровольно сдавать домашних питомцев в отлов для так называемой «утилизации»;

службы отлова освобождаются от обязанности кормить, лечить и обеспечивать водой животных;

в регионах, где нет приютов, допускается эвтаназия «на месте».

Стоит отметить, что особое негодование возможность изымать домашних животных. Питомцев могут забрать у владельцев не только по личному заявлению, но и при наличии жалоб от соседей или третьих лиц. В этом случае животное может быть передано в отлов и подвергнуто так называемой «гуманной утилизации».

@anzhela.kshayeva Save Kazakhstan’s Stray Animals!! Our country is about to adopt shocking amendments to the Law on the Responsible Treatment of Animals: banning TNR programmes, removing all dogs and cats from the streets into non-existent shelters, killing them after 5 days or on the spot, refusing rabies vaccination, and freeing owners from responsibility for unwanted litters or abandoned pets. This will lead to a catastrophe! Animal welfare voices are being silenced, and the authorities are preparing a mass slaughter. Please help us! Lend your voice to save our animals! @world_animal_protection @oipainternational @fourpaws.international @PETA @iansomerhalder @bbcnews @guardian @reuters @apnews @aljazeeraenglish @euronews.tv @dw.deutschewelle ♬ оригинальный звук - Кшаева Анжела

Активисты называют поправки откровенно жестокими и противоречащими поручению президента Касым-Жомарта Токаева, который в 2021 году подписал закон, запрещающий умерщвление бездомных животных. Именно тогда Казахстан получил поддержку международного сообщества и репутацию страны, сделавшей шаг к гуманному регулированию численности. Тем не менее, новые поправки возвращают страну к варварским методам прошлого.

Неравнодушные граждане уже выступили с протестом. В сети создана петиция, в которой говорится, что массовое уничтожение животных не решает проблему, а лишь создаёт иллюзию «чистых улиц». Освободившиеся территории всё равно будут заселены новыми бездомными животными, ведь главная причина - безответственное отношение владельцев и бесконтрольное разведение. Авторы петиции указывают, что ОСВВ дешевле и эффективнее массовых убийств, соответствует международным стандартам и помогает стабилизировать популяцию.

"Это не просто жестоко. Это отмена гуманности. Это удар по правам, обществу и репутации страны. В 2021 году президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий умерщвление бездомных животных. Сейчас эти поправки - нарушение его прямого поручения", - считают волонтеры.

Кроме этого, зоозащитники также предупреждают о рисках для общественного здоровья. В условиях слабого контроля возможно появление подпольных схем переработки мяса усыплённых животных, что создаёт угрозу распространения инфекций. Отмечается опасность коррупционных практик при финансировании эвтаназии, которая потребует миллиардных государственных затрат.

Управляющая крупнейшим отловом в Астане, где содержится более четырёх тысяч собак, волонтёр Мария Гребенкина заявила, что в стране необходимы митинги против поправок. По её словам, нынешняя инициатива является не просто ударом по животным, но и демонстрацией неуважения к обществу и международным нормам.

Волонтёры, юристы, ветеринары и экологи предлагают альтернативный законопроект, основанный на международном опыте и принципах гуманного регулирования. Он предполагает развитие программы ОСВВ, обязательную вакцинацию и ответственное отношение к животным.

Несмотря на широкое общественное сопротивление, поправки продолжают продвигаться по парламентской процедуре. Их принятие станет шагом назад для страны, которая всего несколько лет назад гордилась гуманным подходом к проблеме бездомных животных. Казахстанские граждане и правозащитники настаивают: массовое уничтожение не может быть выходом и только усугубит кризис, обернувшись позором на международной арене.

Джамиля Суджадинова