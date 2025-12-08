 ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро | 1news.az | Новости
ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро

First News Media17:13 - Сегодня
Совет Европейского союза в понедельник окончательно утвердил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), рассчитанную до 2027 года и предполагающую инвестиции в оборонные технологии и совместные оборонные закупки в размере до 1,5 миллиарда евро, следует из заявления совета.

Депутаты Европарламента 25 ноября утвердили создание программу поддержки оборонной промышленности Евросоюза (EDIP) на 1,5 миллиарда евро, из которых 300 миллионов евро предназначены для Украины, при этом евродепутаты поддержали принцип "покупать европейское", который устанавливает, что для финансирования оборонной продукции стоимость ее компонентов, произведенных в неассоциированных третьих странах, не должна превышать 35% от общей стоимости компонентов.

"Утверждение программы обеспечит ее своевременную реализацию… Она укрепит способность государств-членов противостоять текущим и будущим угрозам, облегчит поставки оборонной продукции по всему ЕС. Из этой суммы 300 миллионов евро будут направлены в инструмент поддержки Украины для модернизации и поддержки украинской оборонной промышленности", - говорится в документе.

Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

Источник: РИА Новости

