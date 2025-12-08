 Новые правила въезда в Грузию вступают в силу с 1 января - детали | 1news.az | Новости
Новые правила въезда в Грузию вступают в силу с 1 января - детали

First News Media17:20 - Сегодня
Новые правила въезда в Грузию вступают в силу с 1 января - детали

В Грузии с 1 января вступают в силу новые правила въезда в страну.

Согласно данным Национальной администрации по туризму Грузии, иностранные граждане, въезжающие на территорию страны, обязаны иметь действующую медицинскую страховку, передают грузинские СМИ.

"Минимальная страховая сумма должна составлять не менее 30 тыс лари (примерно $12 тыс). Отсутствие страховки может стать основанием для отказа во въезде или предъявления дополнительных требований на границе", - говорится в сообщении.

Напомним, полис должен покрывать экстренные амбулаторные услуги не менее чем на $5 тыс. и стационарное лечение не менее чем на $30 тыс. (сюда входят возможные несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, медицинская эвакуация). Документ должен быть выдан въезжающему иностранцу с момента пересечения границы на весь период пребывания в Грузии. Погранслужбы республики вправе требовать его как в аэропортах, так и на наземных пунктах пропуска.

