Пакистан нацелен присоединиться к ЕАЭС

Пакистан намерен присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и уже ведет подготовительную работу по этому вопросу.

Об этом заявил ТАСС замминистра торговли Пакистана Насир Хамид.

"В настоящий момент мы еще не ведем переговоры с ЕАЭС. Но мы занимаемся подготовительной работой и изучаем для себя возможности", - сказал он. В этом контексте замминистра подчеркнул, что пакистанская сторона "недавно установила дипломатический контакт с Арменией". "Так что мы еще обсуждаем этот вопрос. И как только появится решение, мы будем готовы к сближению с ЕАЭС", - добавил Хамид.

31 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. По итогам переговоров главы МИД двух стран подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

После провозглашения независимости Армении она не имела дипломатических отношений с Пакистаном из-за позиции Исламабада по конфликту вокруг Карабаха.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана парафировали соглашение о мире, после чего стороны заявили об установлении мира в регионе.

Источник: ТАСС