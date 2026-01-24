Арестован мужчина, установивший скрытую камеру в доме высокопоставленного чиновника и требовавший 5 млн долларов

Завершился судебный процесс над Эльвином Ахмедовым (1987 г.р., фамилия условная - ред.), который незаконно установил скрытую камеру в доме одного из высокопоставленных лиц Азербайджана и получил интимные кадры.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил обвиняемого, шантажировавшего противоположную сторону этими кадрами и получившего крупную сумму денег, к 13 годам лишения свободы.

Выяснилось, что Эльвин незаконно получил ключ от дома должностного лица через своих знакомых и сумел установить скрытую камеру в квартире. После этого он потребовал от этого лица 5 млн долларов. Потерпевший, опасаясь распространения кадров, заплатил шантажистам 840 000 долларов.

В ходе процесса потерпевший обратился в правоохранительные органы с жалобой о произошедшем. В результате Эльвин Ахмедов, занимавшийся незаконной деятельностью, был привлечен к уголовной ответственности и предстал перед судом.

Источник: Teleqraf