Какой будет погода в воскресенье - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность,

преимущественно без осадков. Однако утром местами возможны туман и небольшая изморось.

Температура воздуха ночью составит 1–4°, днем — 5–8° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 70–80 процентов.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем — 6–10° тепла. В горных районах ночью ожидается 5–10° мороза, днем — от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью и утром в отдельных горных и предгорных районах на дорогах возможна гололедица.