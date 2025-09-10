Рестораны Эмина Агаларова в Москве закрылись

Рестораны Эмина Агаларова Forte Bello, Zafferano и «Эдоко» закрылись в торговом центре «Авиапарк» в Москве в связи с планами компании AgalarovRest сосредоточиться на самостоятельных проектах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Agalarov Development.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, рестораны Эмина Агаларова закрылись не только в «Авиапарке», но и в других локациях.

«Основная причина - заведения стали менее эффективными. Они работали в среднем и выше сегментах, где аудитория ожидает постоянного обновления концепций, сервиса и предложения. Этого в последние годы не происходило, поэтому проекты закономерно пришли к завершению, хотя и просуществовали дольше многих конкурентов», - отметила Хакбердиева.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось о закрытии трех ресторанов в торговом центре «Авиапарк».