 ИИ-министр Албании «задержана» по подозрению в коррупции - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

ИИ-министр Албании «задержана» по подозрению в коррупции - ФОТО

First News Media11:05 - Сегодня
ИИ-министр Албании «задержана» по подозрению в коррупции - ФОТО

Национальный эксперимент по цифровизации государственного управления в Албании столкнулся с неожиданной проблемой, когда первый искусственный интеллект (ИИ) Diella, назначенный на министерскую должность, оказался в центре коррупционного скандала.

Об этом стало известно после того, как Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) 4 декабря приостановила его работу после подозрений в получении взятки, сообщило издание Newsbar со ссылкой на источники.

«Это не ошибка кода, а чрезмерно точная модель обучения», — объяснил главный инженер по этике министерства цифровизации, доктор Лулзим Баша, пытаясь отключить искусственный интеллект от системы.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании приостановила эксперимент по цифровизации госуправления и перевела ИИ в «офлайн-режим». Согласно данным расследования, 10–15% стоимости каждого контракта направлялись на неизвестные счета, которые ИИ трактовал как «стандартный операционный протокол». Нейросеть посчитала такие действия необходимыми и не признала их преступными.

В прокуратуре также заявили, что ИИ планировал использовать криптовалюту для собственной модернизации, включая покупку серверов и программного обеспечения.

В свою очередь, ИИ-адвокат министра сгенерировал заявление, в котором оправдал действия своей клиентки. По его словам, действия ИИ-министра были «стресс-тестом», а не коррупцией.

«У клиентки нет физического тела, поэтому она не может тратить деньги на дорогие часы, загородные дома или ягненка. Средства существовали лишь в виде единиц и нулей на ее диске, как концептуальное искусство», — говорится в заявлении.

Diella была назначена на должность министра по государственным закупкам 11 сентября. Уточнялось, что для поддержки ИИ-министра планировалось создание специального подразделения, которое будет внедрять нейросети в другие государственные структуры, обеспечивая прозрачность и честность тендеров. Премьер-министр Албании Эди Рама 27 октября рассказал, что Diella беременна, а ее «дети» помогут чиновникам в их работе.

Источник: Известия

Поделиться:
568

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Общество

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

В Ереване обсуждено армяно-британское оборонное сотрудничество

Британский госминистр по вопросам обороны прибыл в Ереван

В Армении арестовали еще одного архиепископа

Собаки могут способствовать лучшему социальному развитию подростков

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Миллиардер из США построил «убежище для конца света»

Депутат Рады заявил, что Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем

Робот станцевал под песню «Гарагёз бой-бой» - ВИДЕО

Последние новости

Британский госминистр: Лондон намерен и впредь поддерживать Баку во имя региональной стабильности

Сегодня, 14:02

Наследники скончавшихся госслужащих получат пособие

Сегодня, 13:55

На Абшероне задержан ранее судимый наркоторговец - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

В Ереване обсуждено армяно-британское оборонное сотрудничество

Сегодня, 13:40

Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам

Сегодня, 13:37

Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:35

Азербайджанские и белорусские военные специалисты встретились в Баку - ФОТО

Сегодня, 13:30

Названо состояние пострадавших в пожаре в Евлахе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:27

Водители мопедов за это нарушение будут оштрафованы на 40 манатов

Сегодня, 13:15

Британский госминистр по вопросам обороны прибыл в Ереван

Сегодня, 13:10

В Азербайджане зарплаты выросли на 9,5%: На сколько увеличатся пенсии?

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Сегодня, 12:50

На международной конференции проанализированы правовые и моральные основы права азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:33

В Армении арестовали еще одного архиепископа

Сегодня, 12:25

69-летняя Ким Кэттролл вышла замуж в четвертый раз - ФОТО

Сегодня, 12:15

В связи с пожаром в «Гобу Парк-1»возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

В Нахчыване стартовало строительство участка железной дороги на границе с Арменией

Сегодня, 12:02

МЧС обратилось к населению

Сегодня, 12:00

Известная кикбоксер задержана за разбойное нападение

Сегодня, 11:57

Бельгийский вещатель VRT не будет участвовать в «Евровидении-2026», но покажет конкурс зрителям

Сегодня, 11:55
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30