Национальный эксперимент по цифровизации государственного управления в Албании столкнулся с неожиданной проблемой, когда первый искусственный интеллект (ИИ) Diella, назначенный на министерскую должность, оказался в центре коррупционного скандала.

Об этом стало известно после того, как Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) 4 декабря приостановила его работу после подозрений в получении взятки, сообщило издание Newsbar со ссылкой на источники.

«Это не ошибка кода, а чрезмерно точная модель обучения», — объяснил главный инженер по этике министерства цифровизации, доктор Лулзим Баша, пытаясь отключить искусственный интеллект от системы.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании приостановила эксперимент по цифровизации госуправления и перевела ИИ в «офлайн-режим». Согласно данным расследования, 10–15% стоимости каждого контракта направлялись на неизвестные счета, которые ИИ трактовал как «стандартный операционный протокол». Нейросеть посчитала такие действия необходимыми и не признала их преступными.

В прокуратуре также заявили, что ИИ планировал использовать криптовалюту для собственной модернизации, включая покупку серверов и программного обеспечения.

В свою очередь, ИИ-адвокат министра сгенерировал заявление, в котором оправдал действия своей клиентки. По его словам, действия ИИ-министра были «стресс-тестом», а не коррупцией.

«У клиентки нет физического тела, поэтому она не может тратить деньги на дорогие часы, загородные дома или ягненка. Средства существовали лишь в виде единиц и нулей на ее диске, как концептуальное искусство», — говорится в заявлении.

Diella была назначена на должность министра по государственным закупкам 11 сентября. Уточнялось, что для поддержки ИИ-министра планировалось создание специального подразделения, которое будет внедрять нейросети в другие государственные структуры, обеспечивая прозрачность и честность тендеров. Премьер-министр Албании Эди Рама 27 октября рассказал, что Diella беременна, а ее «дети» помогут чиновникам в их работе.

