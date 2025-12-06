Армени Григорян: 1-2 года назад наши нарративы с Баку были противоречивы, сейчас во многом схожи

Если один-два года назад нарративы Армении и Азербайджана были противоречивы, то сейчас во многом схожи, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, выступая совместно с помощником Президента Азербайджана – завотделом по внешнеполитическим вопросам Хикметом Гаджиевым на панельной дискуссии в рамках международного форума в Дохе.

«Один-два года назад при любой возможности встречи мы бы обсуждали противоречивые нарративы. Сейчас многие из них близки, какие-то не совпадают, но я уверен, что мы укрепим сотрудничество, чтобы перспективы на будущее были лучше», - заявил Григорян.

Соглашение 8 августа в Вашингтоне он назвал «большой красивой сделкой», добавив, что основу для нее заложила двусторонняя встреча лидеров Армении и Азербайджана в Абу-Даби. Далее, на встрече в Вашингтоне, многое определили позиции Еревана и Баку, а также то, что президент США Дональд Трамп был привержен миру и имел настрой довести дело до конца, добавил Григорян.

Очень важно, по его словам, что Ереван и Баку стремятся к миру, так как без этого усилия международного сообщества не могут привести к результату. Теперь нужно работать над институционализацией мира, чтобы сделать его долгосрочным. Народы региона заслуживают этого, заметил секретарь Совбеза Армении.

«Нужна политическая воля с обеих сторон, а международное сообщество может поддержать строительство мира. Уверен для этого у международных игроков есть и заинтересованность, в виде новых экономических возможностей и инвестиций. Напомню, мы также обсуждаем новые экономические проекты в Армении», - добавил Григорян.

Источник: Sputnik Армения