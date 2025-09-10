При ударах Израиля по Йемену погибли девять человек - ОБНОВЛЕНО
В результате ударов Израиля по Йемену по меньшей мере 9 человек погибли, 118 получили ранения.
Об этом сообщает Минздрав хуситов.
В результате израильского удара по комплексу Министерства обороны хуситов в йеменской столице Сане несколько человек погибли и пострадали.
Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на неназванные источники.
Принадлежащее хуситам информационное агентство Saba также сообщило о погибших и пострадавших. По его сведениям, атаке подвергся департамент морально-психологической подготовки в оборонном ведомстве повстанцев.
СМИ не уточняют число погибших и пострадавших.
Отметим, что сегодня вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по йеменской столице.
