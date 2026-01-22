 Илон Маск: Через пять лет ИИ превзойдет человечество | 1news.az | Новости
В мире

Илон Маск: Через пять лет ИИ превзойдет человечество

First News Media21:42 - Сегодня
Американский предприниматель Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что к 2030-2031 годам искусственный интеллект превзойдет все человечество.

Маск отметил, что уже к концу 2026 года может появиться ИИ, который будет умнее любого отдельно взятого человека.

Кроме того, предприниматель выразил уверенность, что человечество может победить старение. Однако он признался, что пока не уделял много времени глубокому изучению этой темы.

Источник: РИА «Новости»

