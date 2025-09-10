В Непале согласовали кандидатуру на пост главы временного правительства

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временное правительство страны и занять пост премьер-министра.

Об этом сообщает издание Khabarhub, ссылаясь на итоги виртуальной встречи с представителями движения поколения Z.

«Представители поколения Z пришли к консенсусу по вопросу выдвижения Карки на пост главы временного правительства и проведения переговоров с главнокомандующим армией Ашоком Сигделом», — говорится в материале издания.

Отмечается, что в ходе обсуждений протестующие договорились исключить из диалога молодежь, связанную с политическими партиями, чтобы обеспечить независимость процесса формирования нового правительства. Карки, известная как первая женщина на посту главы Верховного суда и борец с коррупцией, может стать первой женщиной-премьером в истории Непала.