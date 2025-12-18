Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина эвакуирован в госпиталь Мингячевира - ОБНОВЛЕНО

Пострадавший при подрыве на мине в Агдаме тракторист Гадир Мамедов эвакуирован в госпиталь города Мингячевир.

Вначале пострадавшему была оказана медицинская помощь в центральной больнице Агдама.

Однако с учетом характера полученных травм, было принято решение о переводе в специализированное медицинское учреждение. Мамедов был эвакуирован в госпиталь Мингячевира.

Министерство внутренних дел Азербайджана, Генеральная прокуратура и Агентство по разминированию территорий (ANAMA) распространили совместное сообщение в связи с минным инцидентом в Агдамском районе.

Как сообщает 1news.az, в информации отмечается, что 17 декабря около 22:00 на территории села Чеменли освобожденного от оккупации Агдамского района произошел минный инцидент.

"Житель села Сарыджалы Гадир Мамедов (1982 г.р.) получил травмы в результате взрыва противотанковой мины. Инцидент произошел во время вспашки земли трактором на еще не очищенной от мин территории вблизи бывшей линии соприкосновения. Пострадавший был госпитализирован. По факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование. ANAMA, МВД Азербайджанской Республики и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам минной опасности, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в зоны, где ведутся работы по ограждению", - говорится в совместном сообщении.