 Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина эвакуирован в госпиталь Мингячевира - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина эвакуирован в госпиталь Мингячевира - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:35 - Сегодня
Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина эвакуирован в госпиталь Мингячевира - ОБНОВЛЕНО

Пострадавший при подрыве на мине в Агдаме тракторист Гадир Мамедов эвакуирован в госпиталь города Мингячевир.

Вначале пострадавшему была оказана медицинская помощь в центральной больнице Агдама.

Однако с учетом характера полученных травм, было принято решение о переводе в специализированное медицинское учреждение. Мамедов был эвакуирован в госпиталь Мингячевира.

Источник: Report

09:25

Министерство внутренних дел Азербайджана, Генеральная прокуратура и Агентство по разминированию территорий (ANAMA) распространили совместное сообщение в связи с минным инцидентом в Агдамском районе.

Как сообщает 1news.az, в информации отмечается, что 17 декабря около 22:00 на территории села Чеменли освобожденного от оккупации Агдамского района произошел минный инцидент.

"Житель села Сарыджалы Гадир Мамедов (1982 г.р.) получил травмы в результате взрыва противотанковой мины. Инцидент произошел во время вспашки земли трактором на еще не очищенной от мин территории вблизи бывшей линии соприкосновения. Пострадавший был госпитализирован. По факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование. ANAMA, МВД Азербайджанской Республики и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам минной опасности, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в зоны, где ведутся работы по ограждению", - говорится в совместном сообщении.

Поделиться:
551

Актуально

Политика

Из Азербайджана в Армению отправляется первая партия нефтепродуктов

Общество

Новое назначение в Фонд развития образования

Xроника

Ильхам Алиев поздравил эмира Катара с национальным праздником

Общество

Из Германии реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана

Общество

В Азербайджане открылся сезон зимнего туризма

Эмин Амруллаев: Наши университеты должны подготовить себя к конкуренции

Внук экс-депутата умер в одном из парков Сумгайыта

Новое назначение в Фонд развития образования

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Арестован начальник пункта Таможенного комитета

В эти дни в Азербайджане ожидается снег и ливни

В Сумгайыте найден малолетний ребёнок - Разыскиваются родители - ФОТО

Опасные стаканы из Китая в Азербайджане: граждан призывают на бесплатную проверку

Последние новости

В Азербайджане открылся сезон зимнего туризма

Сегодня, 13:15

В Баку открылась выставка «Səsin rəngi», посвященная 110-летию Рашида Бейбутова - ФОТО

Сегодня, 13:10

Эмин Амруллаев: Наши университеты должны подготовить себя к конкуренции

Сегодня, 13:02

Азербайджан и ОАЭ провели межмидовские консультации - ФОТО

Сегодня, 12:55

Внук экс-депутата умер в одном из парков Сумгайыта

Сегодня, 12:48

Назначен новый командующий иранскими ВВС

Сегодня, 12:42

Новое назначение в Фонд развития образования

Сегодня, 12:35

Президент: Нас радует уровень азербайджано-катарских отношений, основанных на исламской солидарности

Сегодня, 12:28

Кино на неделю: Третья часть «Аватара» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

Euronews подготовил специальную программу о проекте Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии - ВИДЕО

Сегодня, 12:03

Ильхам Алиев поздравил эмира Катара с национальным праздником

Сегодня, 11:50

Из Азербайджана в Армению отправляется первая партия нефтепродуктов

Сегодня, 11:47

Шахраманяна снова вызвали на допрос

Сегодня, 11:42

Из Германии реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана

Сегодня, 11:30

В Гусаре задержан подозреваемый в жестоком убийстве бывшей жены

Сегодня, 11:25

В Агсу мошенник присваивал деньги, злоупотребляя доверием граждан

Сегодня, 11:05

В Баку впервые на этих улицах внедрены «умные» светофоры - ВИДЕО

Сегодня, 10:58

В Локбатане водитель оказался зажат в салоне автомобиля - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

В ASCO отреагировали на сообщения о сокращении штата на судоремонтном заводе «Биби-Эйбат»

Сегодня, 10:42

Подорвавшийся на мине в Агдаме мужчина эвакуирован в госпиталь Мингячевира - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:35
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00