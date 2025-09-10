Сооснователь Oracle впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Сооснователь и крупнейший акционер Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира, обогнав главу Tesla Илона Маска.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние Эллисона резко выросло после публикации сильной квартальной отчетности Oracle — акции компании на торгах 10 сентября подскочили на 41,8%. Капитал миллиардера увеличился на $101 млрд и достиг $393 млрд. Это стало крупнейшим суточным приростом состояния за всю историю индекса миллиардеров Bloomberg.

Для сравнения, активы Илона Маска оцениваются в $385 млрд.

Основная часть состояния 81-летнего Эллисона — это акции Oracle, где он занимает пост председателя совета директоров и технического директора.