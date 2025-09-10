 Сооснователь Oracle впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Сооснователь Oracle впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира

First News Media22:00 - Сегодня
Сооснователь Oracle впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Сооснователь и крупнейший акционер Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира, обогнав главу Tesla Илона Маска.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние Эллисона резко выросло после публикации сильной квартальной отчетности Oracle — акции компании на торгах 10 сентября подскочили на 41,8%. Капитал миллиардера увеличился на $101 млрд и достиг $393 млрд. Это стало крупнейшим суточным приростом состояния за всю историю индекса миллиардеров Bloomberg.

Для сравнения, активы Илона Маска оцениваются в $385 млрд.

Основная часть состояния 81-летнего Эллисона — это акции Oracle, где он занимает пост председателя совета директоров и технического директора.

Поделиться:
414

Актуально

Общество

Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США отношения Баку и ...

Политика

Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

Политика

Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с Ватиканской Апостольской библиотекой ...

Общество

Uber о новых правилах: цель - сделать поездки из аэропорта максимально комфортными и ...

В мире

В Афганистане потерпел крушение вертолёт с министром и губернатором на борту

ОАЭ исключили Израиль из крупнейшего авиасалона

Маск пожертвует $1 млн на мурал в память об убитой в США украинке

Американский политик Чарли Кирк был подстрелен во время мероприятия в университете Юты - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Украинские войска нанесли удары по российскому «Стальному коню» и Ильскому НПЗ

Зеленский предложил Путину встретиться с ним в Киеве

Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

NYT: спасатели после землетрясения в Афганистане не помогали женщинам

Последние новости

В Афганистане потерпел крушение вертолёт с министром и губернатором на борту

Сегодня, 23:40

ОАЭ исключили Израиль из крупнейшего авиасалона

Сегодня, 23:20

Маск пожертвует $1 млн на мурал в память об убитой в США украинке

Сегодня, 23:10

Американский политик Чарли Кирк был подстрелен во время мероприятия в университете Юты - ВИДЕО

Сегодня, 22:55

Число погибших при ударах ЦАХАЛ по Йемену достигло 35 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:40

В центре Парижа горит ресторан, протестующие обвиняют полицию

Сегодня, 22:20

Сооснователь Oracle впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Сегодня, 22:00

Два столичных района завтра останутся без газа

Сегодня, 21:40

Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

Сегодня, 21:20

Обсуждено расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Азербайджаном - ФОТО

Сегодня, 21:00

Пашинян: Армения на границе с Азербайджаном применит современные механизмы проверки

Сегодня, 20:40

В Непале согласовали кандидатуру на пост главы временного правительства

Сегодня, 20:20

Ши Сяолинь: Благодаря стратегическому видению лидеров азербайджано-китайские отношения устойчиво развиваются

Сегодня, 19:45

Рестораны Эмина Агаларова в Москве закрылись

Сегодня, 19:30

Пашинян встретится с Путиным в Москве

Сегодня, 19:15

Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора - ФОТО

Сегодня, 19:00

Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с Ватиканской Апостольской библиотекой и Апостольским архивом

Сегодня, 18:45

Azer Turk Bank подписал важное соглашение с международным финансовым институтом - ФОТО

Сегодня, 18:31

Uber о новых правилах: цель - сделать поездки из аэропорта максимально комфортными и качественными

Сегодня, 18:17

Трамп призвал казнить убийцу украинки

Сегодня, 18:00
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05