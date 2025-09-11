Карабах никогда не был вне юрисдикции Азербайджана

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

28 мая 1918 года центральный национальный совет объявил первую на Кавказе независимую Армянскую республику, а себя наивысшей властью в республике.

29 мая Азербайджан под нажимом внешних сил передал под столицу Армянской Республики город Эривань (Иреван) – бывшую столицу Иреванского ханства [См.: ГАППОДАР, ф.970, оп. 1, д. 1, л. 51]. Вынесенное 28 мая 1918 года Армянским национальным советом решение о создании "на территории российской Армении независимой Республики Армения в составе территорий бывших Эриванской губернии и Карсской области Российской империи" делает передачу Иревана под столицу Армении юридически неправомочным актом. Это решение было принято до того, как свой вердикт о передаче армянам столицы Иреванского ханства огласил Азербайджанский Национальный Совет. Это, как сказано выше, произошло 29 мая. Но это не самый главный аргумент, свидетельствующий о том, что с правовой точки зрения Ереван де-юре так и остался принадлежать Азербайджану.

Само решение Азербайджанского Национального Совета (Протокол № 3 от 29 мая 1918 года) является априори недействительным. Принималось оно, во-первых, под сильным давлением западных стран, в присутствии на этих территориях армянских бандитских формирований, устроивших там тотальный террор в отношении неармянского населения. А, во-вторых, сам документ свидетельствует, что голосование о передаче Иревана армянам было либо сфальсифицировано, либо принято с нарушениями.

Достаточно взглянуть на цифры. В заседании принимает участие лишь 18 членов Совета из 28-ти, что составляет менее 65 процентов, т.е. менее двух третей, обязательных при вынесении судьбоносных решений. Из 18 голосуют "за" 16 членов Совета, что и того меньше. И, наконец, самое главное: при 18 присутствующих, согласно Протоколу в голосовании "приняло участие" 20 членов Совета ("против - один, воздержавшихся - трое"). Интересная арифметика, не так ли?

Все это делает данный документ юридически ничтожным, и у Азербайджанской Республики есть все основания признать захват и последующее владение Армянской Республикой столицей Иреванского ханства городом Иреван незаконным. Да, Азербайджанский Национальный Совет 29 мая 1918 года передал город Иреван под столицу вновь создаваемого армянского государства, но эта передача является юридически ничтожной [Алиев, Намик. Армянская экспансия и международные договоры по Южному Кавказу в ХIХ-ХХ вв. Издание второе, дополненное. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2021, с. 82-83].

Парламенту Азербайджана необходимо дать политическую оценку решению собрания Азербайджанского Национального Совета (Протокол № 3 от 29 мая 1918 года), признать его не имеющим правовой силы и учитывать это в дальнейшей политике.

4 июня представители первого армянского государства на Кавказе подписали в Батуми договор, в котором устанавливались границы между Османской империей, Республикой Грузия, Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. В соответствии с этим договором территория Республики Армения, по противоречивым армянским источникам, составляла минимум 8000 [См.: Галоян, Г. Борьба за Советскую власть в Армении. – Москва: Политиздат, 1957, с. 92], 9000 [См.: Агаян, Ц.П. Великий Октябрь и борьба трудящихся Армении за победу Советской власти. – Ереван: Издательство Академии Наук Армянской ССР, 1962, с. 174; Саркисян, Е.К. Экспансионистская политика Османской империи в Закавказье накануне и в годы первой мировой войны. - Ереван: Издательство Академии Наук Армянской ССР, 1962, с. 365], а максимум 10000 кв. км [См.: История армянского народа. – Ереван: Издательство Ереванского университета, 1980, с. 268]. Интересное возрастание? Не так ли? 17 июня 1918 года армянское дашнакское правительство въехало в Эривань (Иреван).

В декларации правительства уже Советского Азербайджана от 1 декабря 1920 года говорилось, что «...трудовому крестьянству Нагорного Карабаха предоставляется полное право самоопределяться». Идея предоставления нагорному Карабаху права на самоопределения дебатировалась в партийных и советских кругах. И постепенно зрело мнение о необходимости объявления автономии нагорного Карабаха. Еще 22 мая 1919 года А. И. Микоян в своем докладе В. И. Ленину сообщал: «Дашнаки, агенты армянского правительства, добиваются присоединения Карабаха к Армении. Но это для населения Карабаха значило бы лишиться источника своей жизни в Баку и связаться с Эриванью, с которой никогда и ни в чем не были связаны. Армянское крестьянство на пятом съезде решило присоединиться к Азербайджану» [Доклад А. Микояна В. И. Ленину. - ЦПА ИМЛ, ф.461, оп.1, ед.хр. 4525, л.1].

Уже вскоре после установления власти большевиков в Азербайджане, в июне 1920 года на имя наркома иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерина за подписью Г. К. Орджоникидзе была направлена телеграмма: «В Карабахе и Зангезуре провозглашена Советская власть, и вышеупомянутые территории считают себя частью Азербайджанской Советской Республики» [Телеграмма Г. К. Орджоникидзе на имя наркома иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерина. - ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 85. оп. 13, д. 32, л. 3].

4 и 9 ноября 1920 года накануне установления советской власти в Армении Иосиф Сталин сделал в Баку ряд громких заявлений о дальнейшей судьбе Зангезура и Нахчывана. Как пишет известный историк Ильгар Нифталиев, суть их выражалась в намерении передать эти территории Советской Армении. Подобный жест большевиков был вызван, прежде всего, стратегическими задачами, а именно стремлением, вклинившись между Азербайджаном и Турцией, лишить их в будущем непосредственных границ путем создания армянского буфера за счет передачи Армении территорий Нахчывана и Зангезура [Нифталиев, Ильгар. Как Азербайджан потерял Зангезур. – Irs/Наследие, 2013, № 1 (61), с.20-23; Каспiй, 2015, 7 октября, с. 12].

В свое время этот буфер мог быть больше, если бы не принципиальная позиция Турции, сохранившая Азербайджану Нахчыван. Решение Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б) от 30 ноября, а также декларация Баксовета от 1 декабря 1920 г. передавали Зангезур и Нахчыван советской Армении. Это решение было закреплено также в 3-м пункте договора между РСФСР в лице полпреда Леграна и представителями дашнакского правительства от 2 декабря 1920 г. об установлении советской власти в Армении, согласно которому за Арменией признавались все территории Эриванской губернии, в т. ч. Нахчыван, а также Зангезурский уезд. При этом мнение Азербайджана не учитывалось.

Заключенный через несколько часов, в ночь со 2 на 3 декабря 1920 года Мирный договор между Турцией и Арменией (Александропольский договор), завершивший армяно-турецкую войну 1920 года, был подписан кемалистким правительством Турции и правительством Первой Республики Армении в Александрополе (современный Гюмри) [См.: Мирный договор между Турцией и Арменией 2-го декабря 1920 г. (Александропольский договор). - http://genocide.ru/lib/treaties/17.htm; http://www.aniarc.am/2019/12/02/full-text-in-russian-alrxandropol-treat…].

В соответствии с этим договором районы Нахичевани, Шарура и Шахтахты Эриванской губернии были оставлены за Азербайджаном.

3 июня 1921 года под председательством Серго Орджоникидзе состоялось вечернее заседание Кавбюро ЦК РКП(б), оформленное протоколом № 6. Однако мало кому было известно, что к этому протоколу имелось приложение под грифом „совершенно секретно”, которое содержало постановление ЦК РКП(б) по так называемому „Зангезурскому вопросу”. Состояло это приложение из 7 пунктов, 6 из которых были посвящены Зангезуру, а один нагорной части Карабаха. Не буду подробно рассказывать о них здесь, приведу лишь электронную версию самого документа [Российский государственный архив социально-поли­ти­ческой истории (РГАСПИ), фонд 64, опись 1, дело 1, лист 77].

12 июня 1921 года Совет народных комиссаров Армянской ССР издал декрет о присоединении нагорной части Карабаха. В конце июня Реввоенсовет Кавказского фронта принял решение начать в четырех направлениях наступление на Зангезур с целью окончательного уничтожения отрядов Нжде. В сообщении штаба Кавказского фронта от 16 июля 1921 года говорится о полном освобождении Зангезура. Тем самым завершился процесс присоединения западного, или верхнего Зангезура к Армении. Здесь нужно обратить внимание на тот факт, что если по решению Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б) от 30 ноября и декларации Баксовета от 1 декабря 1920 г. весь Зангезурский уезд подлежал передаче советской Армении, то в конечном итоге в июле 1921 года к ней была присоединена лишь западная часть уезда, где в основном и жили армяне, т.е. уезд был разделен по этническому признаку [См.: Нифталиев, Ильгар. Как Азербайджан потерял Зангезур. – Irs/Наследие, 2013, № 1 (61), с.20-23; Каспiй, 2015, 7 октября, с. 12].

5 июля 1921 года Пленум Кавбюро ЦК с учетом мнения ЦК РКП (б) принял постановление: «Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи верхнего и нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с областным центром в гор. Шуше, входящем в состав автономной области» [Постановление Пленума Кавбюро ЦК от 5 июля 1921 года. - Партархив филиала ИМЛ, ф. 64, оп.2, д.1, л..118, 121-122]. На Пленуме от Армении за данное решение голосовал армянин А. М. Назаретян. Обратите внимание, что в тексте решения говориться: не «передать Азербайджану», а «оставить в пределах Азербайджанской ССР» (подмена армянами текста постановления Пленума Кавбюро ЦК преследовала цель создать у несведующего читателя и слушателя впечатление, что Карабах всю предыдущую историю не находился в составе Азербайджана). При этом в Верхней части Карабаха была создана автономия, не существовавшая до того времени. А это означает, что не Карабах был «отторгнут от Армении и передан Азербайджану», а нагорная часть была отторгнута от Карабаха и выделена в отдельную автономию с единственной целью: удовлетворить амбиции армян по освоению новых территорий. В Карабахе переселившиеся туда армяне составляли меньшинство. Единственной возможностью заявить о себе было создание в Верхнем Карабахе, где армяне проживали более или менее компактно, автономного образования.

Особое внимание следует обратить на то, что решение Кавбюро по Карабаху в июле 1921 года предшествовало учреждению советскими республиками Союза ССР 30 декабря 1922 года. То есть Карабах уже тогда был признан частью Азербайджанской ССР, и в Союз ССР нагорный Карабах вошел в составе Азербайджана.

В определении границ Южного Кавказа важное значение имели положения Московского договора между Россией и Турцией от 16 марта 1921 года [См.: Московский договор. - http://www.genocide. ru/lib/treaties/19.htm].

Договор, состоявший из преамбулы, 16 статей и трех приложений, был подписан после длительных обсуждений и основательной работы по подготовке его текста. Процесс его подготовки начался открытием российско-турецкой конференции 26 февраля 1921 года. Первоначально стороны планировали подписание военного договора. Однако ход переговоров Георгия Чичерина с турецкой делегацией подвел стороны к подписанию договора о дружбе и братстве, при этом основной задачей переговоров и конференции было обеспечение долговременного мира, благодаря четкой делимитации границ в регионе.

По итогам Московского договора 1921 года Турция передала только что провозглашенной Грузинской ССР Батуми, Армянской ССР Александрополь (нынешний Гюмри), а Азербайджанской ССР вернула Нахчыван. Карсскую область Турция оставила за собой, так как это было закреплено Александропольским договором между Турцией и Арменией.

Кроме того, важные положения содержатся в «Договоре о дружбе между Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией – с другой, заключенного при участии РСФСР» (Карского договора) от 13 октября 1921 года, в котором от имени Армении стоят подписи народного комиссара по иностранным делам Асканаза Мравяна и народного комиссара по внутренним делам Погоса Макинзяна [См.: Карсский договор (на азербайджанском, русском, турецком и французском языках). Составитель и автор предисловия Хусамеддин Мамедов (Гараманлы). – Баку: АзАтаМ, 2004.; приложение 10].

7 июля 1923 года был издан декрет АзЦИКа «Об образовании автономной области Нагорного Карабаха».

Решение Кавбюро было поддержано самими армянами нагорного Карабаха, которые в августе 1923 года на прошедшем референдуме одобрили образование автономной области в составе Азербайджана.

Таким образом, все попытки заявить, что Карабах был вне юрисдикции Азербайджана, разбиваются об исторические нормативные акты. Уверяю, что никто не сможет представить какой-либо иной правовой документ, опровергающий сказанное.

Все остальное – провокационное словоблудие и является преступлением против мира и спокойствия на Южном Кавказе.