Когда слова не работают: Баку больше не верит обещаниям Москвы

Себа Агаева10:58 - Сегодня
Решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева не участвовать в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге стало политическим шагом, который экспертное сообщество однозначно связывает с провалом Кремля в вопросе крушения гражданского самолета AZAL.

В понедельник агентство АЗЕРТАДЖ сообщило, что Президент Азербайджана не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика. Однако в экспертных и аналитических кругах подчеркивают: формулировка официального сообщения не отменяет политического контекста принятого решения.

Отказ Ильхама Алиева от участия в саммите рассматривается как осознанный и адресный сигнал Москве на фоне фактического саботажа ранее публично заявленных обязательств российской стороны по делу о крушении самолета AZAL, в том числе, отсутствия компенсаций, наказания виновных, незавершенности российской стороной своей части расследования.

Этот шаг воспринимается не как дипломатическая пауза или элемент протокольной тактики, а как публичное свидетельство глубокого кризиса доверия, вызванного тем, что Москва, признав причастность своей системы ПВО к трагедии, так и не перешла от слов к реальной политической и правовой ответственности - не выполнила ни одного из обязательств, публично взятых на себя 9 октября в Душанбе на встрече Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Следует отметить, что встреча президентов Азербайджана и России в Душанбе была воспринята в Баку как шанс на цивилизованное и ответственное завершение крайне болезненной темы. Владимир Путин признал, что самолёт AZAL потерпел крушение вследствие работы ПВО Вооруженных сил РФ и пообещал действовать «так, как положено в подобных ситуациях». Однако прошедшие месяцы наглядно показали: за словами не последовало ни решений, ни действий. Российская сторона фактически заморозила процесс, сведя трагедию к бесконечному ожиданию, возможно в надежде на то, что тема сама сойдет на нет.

Приближается годовщина катастрофы, к этому времени работа комиссии по расследованию причин крушения должна была быть завершена. Этого не произошло. Следственные мероприятия затягиваются без объяснений, виновные не названы и не наказаны, компенсации пострадавшим не выплачены. Москва тем самым де-факто демонстрирует нежелание переходить от признания факта к взятию на себя практической ответственности, что выглядит как сознательный уход от политических и правовых обязательств. Для Азербайджана подобная линия является не просто неприемлемой, а оскорбительной по отношению к памяти погибших.

На этом фоне отказ Ильхама Алиева от участия в неформальном саммите СНГ стал логичным продолжением линии Баку, ориентированной на результат, а не на имитацию диалога. Формат СНГ в данном случае не может служить ширмой, за которой скрывается отсутствие реальных шагов. Азербайджан ясно дал понять: участие в многосторонних мероприятиях не является самоцелью, если партнер по двусторонним отношениям игнорирует свои обязательства по принципиальному вопросу.

Характерной стала и реакция Кремля на решение Баку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве «с пониманием относятся» к отсутствию Президента Азербайджана на саммите и выразил надежду на продолжение диалога.

Подобные заявления выглядят не проявлением понимания, а попыткой минимизировать политические последствия собственного бездействия, прикрывая его дипломатически сглаженной риторикой.

По сути, Москва в очередной раз попыталась заменить ответственность риторикой.

Для Баку такая реакция лишь подтверждает системный характер проблемы. Азербайджан не нуждается в словесных интерпретациях и комментариях для прессы - он ожидает действий, которые соответствуют международным нормам и заявлениям, сделанным на уровне президентов. Попытка представить отсутствие Ильхама Алиева на саммите как нечто «нейтральное или техническое» не меняет сути происходящего: российская сторона оказалась не готова к завершенному и честному решению вопроса.

Важно подчеркнуть, что Азербайджан до сих пор сохраняет конструктивную позицию. Баку не закрывает двери для диалога и оставляет России возможность выполнить ранее данные обязательства. Однако эта конструктивность не является бесконечной и не предполагает согласия на затягивание процесса. Позиция Азербайджана предельно ясна и публична: либо тема крушения самолета AZAL будет закрыта на основе справедливости, ответственности и подтвержденных действий со стороны Москвы, либо Баку продолжит отстаивать свою позицию, включая использование международного инструментария.

В этом контексте отказ от участия в саммите СНГ следует рассматривать как элемент более широкой стратегии давления, направленной на достижение конкретного результата. Азербайджан демонстрирует, что эпоха безусловного доверия и закрытых глаз на неудобные вопросы осталась в прошлом. Сегодня Баку действует как самостоятельный субъект международных отношений, для которого принципы важнее форматов, а справедливость важнее дипломатического комфорта.

История с крушением самолета AZAL превратилась в показатель дипломатического провала Москвы на южно-кавказском направлении. Вместо того чтобы закрыть вопрос в правовом и политическом поле, Россия затягивает процесс, тем самым усугубляя недоверие и подрывая собственные позиции. Решение Ильхама Алиева ясно фиксирует этот момент: Азербайджан не позволит превратить трагедию в забытую строку и не согласится на имитацию ответственности. Пока реальные шаги не будут сделаны, тема останется в повестке - жестко, последовательно и без скидок на риторику.

Отказ Президента Азербайджана от участия в неформальном саммите СНГ - это четкий и адресный сигнал. Азербайджан показывает, что суверенитет и достоинство государства не являются предметом торга; трагедии с участием граждан Азербайджана не могут быть «замяты» ради политического удобства; формат СНГ и другие интеграционные площадки не могут подменять реальную ответственность.

Это продолжение той же логики, которую Баку демонстрировал и ранее - будь то восстановление территориальной целостности, защита национальных интересов, формирование самостоятельной внешней политики.

История с крушением самолета AZAL стала тестом на искренность и ответственность. Азербайджан этот тест проходит последовательно и принципиально. Россия же пока демонстрирует готовность к признанию без завершенности, что в современных международных реалиях уже недостаточно. Пока российская сторона не выполнит взятые на себя обязательства, тема крушения самолета AZAL останется в повестке. И чем дольше затягивается процесс, тем жестче будет позиция Азербайджана.

Ильхам Алиев своим решением ясно дал понять: Азербайджан не будет делать вид, что проблема решена, если она таковой не является. Баку не торгуется памятью погибших и не меняет справедливость на дипломатический комфорт.

Вопрос не закрыт и закрываться не будет без результата.

