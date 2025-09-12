Армения отказалась от приглашения Москвы и Минска на учения «Запад-2025»
Армения отказалась от приглашения принять участие в российско-белорусских масштабных стратегических учениях «Запад-2025».
Как передают армянские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь министра обороны страны Арам Торосян.
«Республика Армения не участвует в учениях «Запад-2025»», - цитирует министра News.am.
По сообщению ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, на учения «Запад-2025» для отработки совместных действий приглашены контингенты ОДКБ, ШОС и других партнеров.
Учения будут длиться с 12 по 16 сентября. На них военнослужащие отработают планирование применения ядерного оружия и новых российских систем «Орешник», которые должны быть развернуты в Беларуси до конца 2025 года.
Практические занятия пройдут на полигонах в Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.