Во Франции вновь актуализировались исламофобские действия.

Свиные головы были подкинуты к нескольким мечетям в Париже и его окрестностях. Инцидент вызвал большое возмущение и обеспокоенность в обществе.

Камеры видеонаблюдения мечети в городе Монтрёй зафиксировали инцидент. На видео видно, как мужчина ночью положил перед мечетью сверток, затем вернулся, сделал фотографию и ушёл. Из свертка извлекли свиную голову.

Схожие случаи были зафиксированы перед мечетями в 18-м и 20-м районах Парижа, а также в городах Малакофф и Монруж. На свиной голове в Малакоффе синими чернилами было написано слово «Макрон».

Настоятель Большой мечети Парижа Шамседдин Хафиз расценил инцидент как «новое и горькое проявление антимусульманской ненависти». Бенджамин Хаддад, представитель мечети Монруж, заявил, что трудно понять, какое послание несет в себе надпись «Макрон» на голове свиньи.

Согласно официальным лицам, данные инциденты могли быть провокацией, направленной из-за рубежа.

«Подобные скоординированные акции бывали и раньше, и в некоторых случаях было доказано иностранное участие», — заявил префект полиции Парижа Лоран Нюньес.

Начато расследование инцидентов. Органы безопасности используют записи камер наблюдения для установления личности подозреваемого. А парижская прокуратура подтвердила, что ведет расследование по статье «Ненависть и провокация на религиозной почве».

С начала 2025 года число нападений на мусульман во Франции увеличилось на 75% по сравнению с предыдущим годом. Этот факт вызвал серьёзную обеспокоенность общественности и религиозных групп.

Инцидент в очередной раз подчеркнул растущую межконфессиональную напряженность во французском обществе и провокации, угрожающие социальному единству. Необходимость принятия срочных мер по защите мечетей и религиозных объектов стала очевидной.