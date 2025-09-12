Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину «быстро иссякает»

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования российско-украинской войны.

В интервью Fox News он отметил, что его терпение по отношению к президенту РФ Владимиру Путину «быстро иссякает»: «Да, оно иссякает, и иссякает быстро».

Урегулированию конфликта, по мнению Трампа, мешает ненависть между сторонами.

Трамп также допустил новые санкции против России. Он заявил, что может ввести дополнительные ограничительные меры против России, в том числе в нефтяном и банковском секторах.